Slovenska pevka ostra: »Sistem ni narejen za družine ...« (VIDEO)

Slovenska pevka Samantha Maya živi življenje, ki ga marsikdo ne bi pričakoval. Poleg glasbenega ustvarjanja namreč vsak dan dela v vrtcu, kjer kot dodatna strokovna pomoč pomaga otrokom z različnimi potrebami. Prav tam, med najmlajšimi, pravi, se uči največ – o sebi, o čustvih in o tem, kaj v življenju res šteje. Otroci jo vračajo k igrivosti in iskrenosti, ki ju pogosto pogreša v svetu odraslih. »Ob njih postajam bolj igriva in čustvena,« priznava. A hkrati opozarja, da sama toplina pri vzgoji ni dovolj. Ključne so meje in ravnovesje, saj otrok brez jasnih okvirjev težko razvije občutek varnosti. Svoje izkušnje je delila tudi v ŠOKkastu, kjer ni ostala le pri osebnih zgodbah, temveč je brez zadržkov spregovorila o širših težavah sodobne družbe. Po njenem mnenju sistem ne podpira družin, tempo življenja in tehnologija pa otrokom pogosto ne dopuščata, da bi sploh bili otroci. »Naš sistem ni zasnovan za družine. Urniki onemogočajo, da je otrok sploh otrok. Na eni strani jih prezgodaj soočamo z znanjem, na drugi pa od njih ne zahtevamo niti osnovne samostojnosti,« opozarja in dodaja, da se posledice takšnega pristopa slej ko prej pokažejo.

Gostja novega ŠOKkasta je bila slovenska pevka Samantha Maya. FOTO: Marko Feist

Glasbena realnost brez olepševanja: talent ni dovolj, treba je preživeti

A Samantha Maya ne skriva, da je prav tako zahtevna tudi njena glasbena pot. Slovenski glasbeni trg opisuje kot majhen in nasičen, kjer uspeh ni samoumeven, temveč terja veliko več kot le talent. Iznajdljivost, mreženje in neprestano iskanje priložnosti so po njenem mnenju nujni, če želiš ostati v igri. Finančni in logistični izzivi so stalnica, ki pogosto preizkuša tudi najbolj zagnane ustvarjalce. Prav zato poudarja, da mora glasbenik nenehno loviti ravnotežje med poslovnimi vidiki in ustvarjalnim veseljem, če prevlada zgolj ena stran, umetnost hitro izgubi svojo iskro. Njeno življenje tako razpira dva svetova: enega, kjer vladata pristnost in iskrenost otrok, ter drugega, kjer štejejo strategija, vztrajnost in trda realnost trga.