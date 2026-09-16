Slovenska pevka utišala zlobne jezike: Za vse, ki misijo, da mi to plačujejo starši ... (VIDEO)

Mlada pevka Neža Rebernik Jamnik, ki ustvarja pod umetniškim imenom Zha, je v novem ŠOKkastu odkrito spregovorila o finančni plati glasbene kariere. Snemanja, videospoti, glasbeniki in produkcija zahtevajo precej denarja, sama pa pravi, da stroške svoje glasbene poti večinoma krije sama. »Za vse, ki mislijo, da mi vse to plačujejo starši, naj zdaj povem, da ne,« je povedala in dodala, da so ji domači sicer kdaj tudi posodili denar. Koliko je doslej vložila? »Po mojem bi si lahko kupila že avto. Ne štejem čisto točno, ampak en avto bi že lahko imela.« Namesto avtomobila je denar namenila glasbi, ki jo dojema kot svoj »biznis«.

Denar, ki ga zasluži, gre nazaj v glasbo

Zha priznava, da bi lahko marsikaj naredila ceneje, vendar pri ustvarjanju noče vedno izbirati najcenejših poti. »Rajši naredim komad s celim bendom,« pravi. Tudi pri videospotih sanja o večjih produkcijah, čeprav se dobro zaveda, koliko vse skupaj stane. »Včasih je malo težje in moraš stisniti zobe.« Denar, ki ga zasluži, zato trenutno večinoma vlaga nazaj v glasbo. Ob tem odkrito priznava, da ji veliko pomeni pomoč družine pri drugih življenjskih stroških. Svoj trenutni položaj je opisala zelo neposredno: »To je živ minus. Upam, da se bo enkrat povrnilo.«

Sanja o Križankah

Kljub finančnim odrekanjem Zha ne razmišlja o tem, da bi odnehala. Priznava, da lahko sanja o grammyju ali Stožicah, kot bolj oprijemljiv veliki cilj pa omenja ljubljanske Križanke, ki bi se po njenem lepo ujele z njenim glasbenim slogom. Tudi v obdobjih, ko njene skladbe niso močneje prodrle na radijske postaje, ni obupala. »Lahko bi obupala že lani ali predlani. Pa nisem.« Verjame, da se trdo delo nekoč povrne, pri tem pa ne sanja o razkošnem življenju. Želi si predvsem, da bi lahko od glasbe normalno živela. »Ne potrebujem nekega zvezdniškega življenja,« pravi.