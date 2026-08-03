Slovenski didžej DJ Matway je dosegel nekaj, o čemer sanjajo ustvarjalci elektronske glasbe po vsem svetu. Nastopil je na slovitem festivalu Tomorrowland, ob težko pričakovanem povabilu pa svojih čustev ni mogel skriti. »Po štajersko bi rekel, da se mi je vtrgalo,« je razkril v novem ŠOKkastu. DJ Matway spada med redke slovenske ustvarjalce, ki jim je uspel veliki met na mednarodni sceni. Nastop na Tomorrowlandu namreč ni le še en datum v koledarju, temveč priložnost, ki lahko didžeja čez noč izstreli na povsem novo raven. »Mislim, da si skoraj vsak didžej želi nastopiti na Tomorrowlandu. Ko si enkrat tam, ne razmišljaš več, ob kateri uri igraš ali na katerem odru. Že samo dejstvo, da nastopaš na Tomorrowlandu, je ogromno,« je povedal gost novega ŠOKkasta. Dj s pravim imenom Tim Samuel Milčevski se je sicer rodil v Švici in tam preživel prvih 15 let svojega življenja. Za nas se je spominjal svojih začetkov in podoživel svoj čisto prvi nastop na lokalnem drsališču.

Njegov prvi nastop je bil na lokalnem drsališču, danes posega po zvezdah. FOTO: Marko Feist

Elektronsko sporočilo, ki mu je spremenilo življenje

Trenutka, ko je izvedel veselo novico, ne bo nikoli pozabil. Sedel je za računalnikom, ko je prispelo elektronsko sporočilo s povabilom. Novice njegov glasbeni kolega Sergio še ni videl, zato je DJ Matway nemudoma pograbil telefon in ga poklical. »Norel sem. Po štajersko bi rekel, da se mi je "vtrgalo". To je bil zelo čustven in nepozaben trenutek,« je priznal. Še bolj neverjetno je, da festivala pred tem nikoli ni obiskal niti kot poslušalec. Njegov prvi prihod na Tomorrowland je bil tako naravnost sanjski: na prizorišče ni vstopil kot običajen obiskovalec, ampak kot eden izmed nastopajočih.

Naenkrat je stal ob svetovnih zvezdnikih

Za glasbenike na festivalu dobro poskrbijo. Ob prihodu dobijo posebne zapestnice in dostop do prostorov, namenjenih izvajalcem. Prav tam je slovenski didžej doživel prizore, ki so se mu še pred kratkim zdeli skoraj nedosegljivi. »Nenadoma vidiš Lost Frequenciesa, R3haba in druga velika imena. Vse skupaj deluje skoraj neresnično. Ves čas delaš z željo, da bi nekoč postal tako velik kot oni, nato pa se kar naenkrat znajdeš v istem prostoru,« je opisal. Priložnost je imel tudi za kratek pogovor s Fisherjem. Spregovorila sta o naporni plati glasbenega posla, saj didžeji pogosto hitijo z nastopa v hotel, nato pa že proti naslednjemu prizorišču. Kljub neusmiljenemu urniku je med največjimi imeni začutil predvsem podporo in spoštovanje. »Čeprav se med seboj ne poznajo, delujejo skoraj kot družina. Nihče nima občutka, da mu bo kdo drug prevzel mesto ali čas nastopa. Vsi vedo, da so tam z razlogom.«

»Glasba bi morala biti dovolj«

V pogovoru se niso izognili niti temnejši plati velikih festivalov. DJ Matway je dejal, da prepovedanih substanc na glavnem, bolj komercialno usmerjenem odru ni posebej zaznal, drugače pa naj bi bilo na nekaterih tehno in bolj alternativnih prizoriščih. Varnostni ukrepi so bili po njegovih besedah strogi. Med obiskovalci so se gibali policisti oziroma varnostniki s psi, ki so iskali prepovedane substance. Poudaril je, da je sam njihov odločen nasprotnik. »Menim, da bi morala biti glasba dovolj. Zelo sem proti drogam in v življenju nisem zaužil ničesar podobnega. Ko nastopam, pijem samo vodo in ne uživam alkohola. Morda po nastopu spijem kakšno pivo, med delom pa želim ostati popolnoma zbran.« Nastopanje je zanj delo, ki ga mora opraviti brezhibno. Tudi če je spal le dve uri, mora pravočasno priti na prizorišče, se pogovarjati z ljudmi, družiti z obiskovalci in se z njimi fotografirati. »Organizatorji so me najeli z razlogom. Svoje delo moram opraviti na 120 odstotkov. Vse to je del poklica,« je bil jasen.

DJ Matway je spregovoril tudi o prepovedanih substancah. FOTO: Dejan Javornik

Po Tomorrowlandu so se vrata že odprla

Veliki nastop je že prinesel prve rezultate. DJ Matway se takoj zatem odpravlja v Francijo, kjer bo nastopil na zelo dobrem festivalu. Verjame, da je to šele začetek novega poglavja. »Upam, da se bodo priložnosti še naprej odpirale tudi v tujini. Zelo me zanima, kaj bo prineslo naslednje leto,« je dejal. V prihodnosti si želi več nastopov na mednarodnih festivalih in sodelovanja z velikimi imeni v industriji. Prav tako si želi, da bi imel več priložnosti za nastope tudi v Sloveniji. Poudaril je, da bo še naprej trdo delal in se trudil, da bi dosegel svoje cilje in sanje.

Celoten pogovor z DJ Matwayjem si lahko ogledate v novem ŠOKkastu na portalu Slovenskih novic.