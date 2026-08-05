Slovenski DJ razkril resnico o prepovedanih drogah (VIDEO)

Velike festivale elektronske glasbe pogosto spremljajo tudi vprašanja o drogah in drugih prepovedanih substancah. O tej občutljivi temi je v novem ŠOKkastu iskreno spregovoril slovenski DJ Matway, ki je nastopil tudi na slovitem Tomorrowlandu. »Da, tudi substance so prisotne,« je povedal brez olepševanja. Na glavnem odru njihove uporabe ni posebej zaznal, saj tam prevladuje bolj komercialna glasba za široko občinstvo. Povsem drugačen vtis pa je dobil na nekaterih bolj alternativnih in tehno odrih. »Na bolj underground in tehno odrih pa ne bomo lagali, substance so prisotne,« je priznal.

Ob tem ga je presenetilo, kako obiskovalcem prepovedane snovi sploh uspe pretihotapiti na prizorišče. Po njegovih besedah so bili varnostni ukrepi strogi, med množico pa so se gibali policisti oziroma varnostniki s psi. DJ Matway je prebral tudi podatek, da naj bi na festivalu zaradi prepovedanih substanc izdali za približno 50.000 evrov kazni. Sam sicer ni videl nikogar, ki bi bil povsem zunaj nadzora ali bi zaradi opitosti povzročal težave.

DJ Matway je na letošnjem festivalu Tomorrowland uresničil dolgoletne glasbene sanje. FOTO: Marko Feist

Visoke cene alkohola in stroga pravila

DJ Matway s pravim imenom Tim Samuel Milčevski, ima do drog jasno in neomajno stališče. »Menim, da bi morala biti glasba dovolj,« je poudaril v ŠOKkastu. Razkril je, da v življenju ni zaužil ničesar podobnega in da je odločno proti uporabi drog. »Tudi ko nastopam, pijem samo vodo in ne uživam alkohola,« je pojasnil. Po končanem nastopu si sicer občasno privošči kakšno pivo, med delom pa želi ostati popolnoma zbran. Alkohol je na velikih festivalih prisoten, vendar je po njegovih izkušnjah zelo drag. Ocenil je, da morda prav visoke cene pripomorejo k temu, da obiskovalci pijejo manj in ne postanejo nadležni. Kljub zabavi, lučem in evforični množici sam nastop jemlje kot resno delo, pri katerem si ne dovoli spodrsljajev. Njegove iskrene besede odpirajo pereče vprašanje, ali bi morala biti za pravo festivalsko doživetje res dovolj že glasba. Celoten pogovor z DJ Matwayjem si oglejte v novem ŠOKkastu na portalu Slovenskih novic.