Slovenski glasbenik o težkih začetkih: Veljal sem za kmeta ... (VIDEO)

V novem ŠOKkastu je Robert Goter spregovoril o najtežjih trenutkih podiranja rekorda, ko mu je dejansko vzelo spomin in ni vedel, kje in za koga igra. Robert je spregovoril tudi o svoji ljubezni do harmonike in narodnozabavne glasbe ter o težkih začetkih: »Ko sem v osnovni šoli igral harmoniko, sem veljal za največjega kmeta, še učiteljica se je delala norca iz mene,« nam je zaupal. Pa vendar je vztrajal pri svoji odločitvi in danes solidno živi od igranja harmonike.

Napoveduje kar dva rekorda v 4 dneh. FOTO: Marko Feist

Čeprav je študiral ekonomijo, je njegov glavni vir prihodka prav ukvarjanje z glasbo. »Če si dober v tem, kar delaš, se da živeti od vsega,« nam je zaupal »Moraš biti vesten, marljiv, pošten do strank in upoštevati vsa pravila, ki v življenju veljajo,« je zaključil. Robert Goter je harmoniko igral že od malih nog in je s tem inštrumentom dosegel številne mejnike, vključno s slovenskim rekordom v neprekinjenem igranju harmonike. Harmonika je zanj več kot le inštrument; je simbol njegovega življenja in dela.