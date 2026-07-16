Slovenski glasbenik razkriva: Špela Grošelj ga je zaznamovala za vedno (VIDEO)

Tomaž Primc in Teja Ljubič sta med najbolj prepoznavnimi obrazi narodnozabavne glasbe, njuna zgodba pa je veliko več kot le glasbeno sodelovanje. V novem ŠOKkastu sta iskreno spregovorila o tem, kako ju je najprej povezala ljubezen do harmonike, nato pa še ljubezen drug do drugega. Razkrila sta tudi, kako je potekalo njuno spoznavanje in kakšen je bil njun prvi zmenek. Kot pravita, je bilo že od začetka jasno, da ju druži enaka strast do glasbe. Pogovor je hitro stekel, ure pa so minevale skoraj neopazno. Ob tem ni manjkalo smeha in zabavnih anekdot, ki so razkrile, kako sproščena sta tudi zunaj odra. Njuna zgodba je dokaz, da se lahko iz skupnega hobija rodi velika življenjska ljubezen.

Teja in Tomo sta nerazdružljiva. FOTO: Marko Feist

Špela Grošelj ga je zaznamovala

Med najbolj zabavnimi deli pogovora je bil tudi spomin na dogodek, ki ga Tomaž ne bo nikoli pozabil. Razkril je, da ga je Teja po dolgem času poklicala po pravem imenu:»Na Tomo sem bil navajen, potem pa me je po dolgem času poklicala Tomaž,« je v smehu povedal in priznal, da ga je to precej presenetilo. Tomo je postal po zaslugi Špele Grošelj, s katero sta nekaj časa skupaj nastopala v legendarni zasedbi Atomik Harmonik. Teja pa ga je poklicala Tomaž in vse ostalo je zgodovina. Prvi zmenek se je zavlekel na nekaj ur, tudi v drugo sta kramljala skoraj 6 ur. Teja se je ob njegovem pripovedovanju večkrat nasmehnila in dodala kakšno hudomušno pripombo. Oba sta se strinjala, da sta takrat največ govorila prav o glasbi. Prav ta je bila namreč od vsega začetka tista nit, ki je povezovala njuni življenji.

Iskren pogovor brez filtra

V novi epizodi ŠOKkasta sta glasbenika odprla tudi številne bolj osebne teme. Spregovorila sta o začetkih zveze, skupnem ustvarjanju in o tem, kako usklajujeta zasebno življenje z glasbeno kariero. Med pogovorom je bilo očitno, da se odlično dopolnjujeta in znata tudi na svoj račun sproščeno pošaliti. Gledalci bodo izvedeli še veliko zanimivih podrobnosti o njuni poti in trenutkih, ki so zaznamovali njun odnos. Prav iskrenost in pristnost sta razlog, da sta med občinstvom tako priljubljena. V ŠOKkastu sta pokazala, da njuna povezanost ni le odrska, temveč predvsem življenjska. Nova epizoda tako prinaša veliko smeha, toplih trenutkov in zgodb, ki jih doslej še nista delila z javnostjo.