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NE HODI V GLEDALIŠČE

Slovenski igralec šokiral z izjavo: »Dosti imam tega. Dosti imam vsega!« (VIDEO)

Njegove besede so zarezale v tišino.
Boris Kobal se vrača na odre. FOTO: Rok Dezelak Rd2.si
Boris Kobal se vrača na odre. FOTO: Rok Dezelak Rd2.si
P. K.
 15. 10. 2026 | 12:39
2:27
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Gostovanje Nataše Tič Ralijan in Borisa Kobala v novem ŠOKkastu je postreglo s številnimi spomini na čase TV Popra, a tudi z zelo različnima pogledoma na današnje kulturno dogajanje. Na vprašanje, ali si v prostem času še ogledujeta predstave, je Tič Ralijanova brez oklevanja povedala, da skuša spremljati skoraj vse, kar nastaja v njenem gledališču. Poleg tega si ogleduje tudi druge predstave, ples, filme, koncerte in razstave. »Da mora biti čez leto vsega po malo. Tako se bogatim,« je opisala svoj odnos do kulture. Kobal pa je ponudil povsem drugačen odgovor. Priznal je, da gledaliških predstav že dolgo skoraj ne spremlja. Ob tem se je tudi sam zavedal, da lahko njegove besede zvenijo precej ostro. »Jaz vem, da to zveni zelo grdo in zelo ignorantsko, ampak me sploh ne zanima več,« je povedal. Pojasnil je, da ga gledališče kot institucija in svet, ki ga dobro pozna, danes ne pritegne več. »Dosti imam tega. Dosti imam vsega,« je zaključil.

Na odre se je vendarle vrnil s TV Poprom

Kobalova izjava je še toliko bolj zanimiva, ker se je sam prav zdaj znova vrnil na gledališke odre. Z Natašo Tič Ralijan in drugimi sodelavci namreč obujajo kultni TV Poper, ki se po več kot dveh desetletjih vrača v obliki gledališke predstave TV Poper v živo. Idejo za projekt je po Kobalovih besedah dal Vid Valič, ki je postal tudi producent in režiser predstave. Nova različica ohranja strukturo nekdanje televizijske oddaje, saj vključuje poročila v živo, posnete skeče in znane obraze nekdanje ekipe. Kobal je v ŠOKkastu sicer že večkrat pokazal, da na svojo dolgo kariero in današnji medijski ter kulturni prostor gleda brez olepševanja. Prav zato njegova izjava, da ga gledališče kot institucija ne zanima več, ni ostala neopažena. Tič Ralijanova pa je ob njem pokazala popolnoma nasprotno držo in povedala, da jo prav spremljanje različnih umetniških zvrsti še vedno bogati. Tako sta gosta tudi tokrat dokazala, da sta si lahko ustvarjalno zelo blizu, hkrati pa na marsikatero stvar gledata povsem drugače.

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