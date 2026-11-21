Slovenska stand-up scena je v zadnjih letih doživela velike spremembe, ki jih opažajo tudi tisti, ki občinstvo spravljajo v smeh že vrsto let. Med njimi je priljubljeni komik Perica Jerković, ki je v nedavnem ŠOKkastu iskreno spregovoril o vse večji konkurenci, kolegialnosti med komiki in denarju, ki ima v svetu zabave vse pomembnejšo vlogo. Na vprašanje, ali so slovenski komiki še vedno povezani ali pa vse bolj tekmujejo med seboj, je odgovoril, da se je scena močno razširila. Nekoč so bili stand-up, improvizacijska komedija in komercialno gledališče precej bolj ločeni, danes pa se meje med njimi vse bolj brišejo. V komedijo vstopajo tudi ljudje, ki so se prej ukvarjali s povsem drugimi dejavnostmi. »V komedijo so se zlili še ljudje, ki se prej niso ukvarjali s komedijo, ampak so bili voditelji, pevci, ne vem kaj. Ampak so rekli: 'Gremo še to poskusit,'« je pojasnil Jerković. Ob tem poudarja, da s tem ni nič narobe, če ima posameznik talent in željo po nastopanju.

»Konkurence še nikoli ni bilo toliko«

Razmah komedije je po Jerkovićevih besedah prinesel tudi precej večjo konkurenco, kot so je bili izvajalci vajeni v preteklosti. »Konkurence še nikoli ni bilo toliko,« je odkrito priznal. A to še ne pomeni, da je med komiki izginila kolegialnost. »Ni manj solidarnosti, ampak več je biznisa. Vse skupaj je postalo totalen biznis,« je povedal in opozoril na spremembo, ki je močno zaznamovala slovensko zabavno industrijo. Vse več komikov namreč ne želi več zgolj nastopati, ampak se preizkušajo tudi v vlogi producenta. Razlog je po njegovem precej preprost – denar. »Kar nekaj je komikov, ki jim ni več dovolj biti komik, ampak želijo biti producenti. Zakaj? Zato, ker lahko kot producent veliko več zaslužiš,« je razložil.

Predstave služijo denar, tudi ko komik počiva doma

Jerković je v pogovoru pojasnil tudi, zakaj je producentstvo postalo tako privlačno. Komik, ki se preživlja zgolj z nastopanjem, mora namreč večer za večerom stati na odru, medtem ko lahko producent zasluži tudi takrat, ko sam ne nastopa. »Če si samo komik, si na odru ta večer, pa naslednji večer in večer za tem. Potem pa že potrebuješ kakšen večer prost, tudi zato, da te družina sploh vidi,« je povedal. Povsem drugače je, če ustvarjalec producira več predstav, ki jih izvajajo drugi nastopajoči. »Potem te predstave služijo, medtem ko si ti doma in dobivaš neke procente od tega,« je razložil. Po njegovem je zato producentstvo finančno precej privlačnejše, če je posameznikov glavni cilj zaslužek. Sam pa na svojo kariero gleda nekoliko drugače.

Jerković ostaja zvest odru: »Nastopanje je še vedno moja strast«

Čeprav razume poslovno logiko številnih kolegov, Perica Jerković priznava, da ga še vedno najbolj osrečuje neposreden stik z občinstvom. »Meni je nastopanje preprosto še vedno taka strast in taka želja,« je poudaril. Ne izključuje možnosti, da bi v prihodnje sodeloval tudi pri produkciji drugih predstav, vendar tega ne želi početi zgolj zaradi zaslužka. Kot primer je omenil predstavo Profesor Kuzman mlajši Uroša Kuzmana, pri kateri je sodeloval, od takrat pa za druge ustvarjalce ni produciral novih predstav. Priznava, da ga ob vse večjem številu komikov in komičnih predstav preseneča predvsem nekaj drugega. »Ne morem verjeti, da je kljub temu še vedno dovolj povpraševanja, glede na to, koliko je trenutno ponudbe,« je dejal. Slovenska komedijska scena tako po njegovih besedah postaja vse večji posel, v katerem pa je očitno še vedno dovolj prostora za številne ustvarjalce.