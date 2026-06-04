Slovenski pevec obljubljal škandal v stilu Lange, kar je storil je presenetilo (VIDEO)

David Amaro je v novem ŠOKkastu znova dokazal, da zna tudi o resnih kariernih trenutkih govoriti sproščeno, iskreno in z veliko mero samoironije. Po naporni izkušnji v hrvaški različici šova Znan obraz ima svoj glas, kjer se je iz tedna v teden preobražal v največja glasbena imena regije, ga zdaj čaka finale. In čeprav se zaveda, da je že sam nastop v šovu zanj velika zmaga, tekmovalni duh še zdaleč ni ugasnil. »Drži pesti, da mi bo zmaga naklonjena, če ne, bom naredil škandal,« je v smehu dejal. Nato je še dodal, da bo, če ne zmaga, »štalo naredil«, pri tem pa se pošalil tudi na račun legendarnih trenutkov slovenske glasbene scene. A kmalu je priznal, da se je na poraze že kar navadil. »Jaz sem najboljši poraženec,« je povedal v svojem značilnem slogu.

Zanimivo je, da se David, kot pravi, z zmagami skoraj ne zna obnašati. Ko je v hrvaškem šovu zmagal že v prvi oddaji, ga je to tako presenetilo, da ni vedel, kako naj reagira. »Nisem vedel, kako se obnašati, ko sem zmagal,« je priznal. Prav zato se zdi, da ga je ta televizijska izkušnja še dodatno utrdila, ne le kot pevca, ampak tudi kot človeka, ki zna iz vsake situacije narediti zgodbo. Za njim je obdobje velikih preobrazb, pohval znanih imen in pritiskov, ki jih prinese regionalna izpostavljenost. Čeprav zmage v nedeljo ni doživel pa je svoje oboževalce vseeno presenetil.

Nova pesem in številni nastopi

Že 5. junija ga čaka koncert v Radovljici, ki je bil po njegovih besedah razprodan v dveh ali treh dneh. »Na to sem zelo ponosen, ker sem to res zgradil sam,« je dejal. Po Radovljici prihaja še koncert 18. junija v Mariboru, poleti ga čaka nekaj manjših nastopov, jeseni pa napoveduje tudi večji koncert. David priznava, da se je okoli njegovih koncertov zgodil pravi mali razcvet, kar ga neizmerno veseli. »Vsekakor sem na odru,« pravi, kot da je prav tam njegovo najbolj naravno okolje. A največja novost prihaja z glasbo. Napovedal je novo pesem z naslovom Zbog tebe, ki bo poletna in ujeta v razpoloženje, v katerem je zdaj. Pesmi lahko prisluhnete spodaj.