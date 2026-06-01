Slovenski pevec v šoku: po Severini ga je klicala največja diva Balkana in mu povedala nepričakovano! (VIDEO)

David Amaro je s svojimi nastopi v hrvaški različici šova Znan obraz ima svoj glas postal eno najbolj opaznih slovenskih imen v regiji. Spomnimo, Davida je nedavno ganila Severina, ki je pohvalila njegov nastop v hrvaških talentih, sedaj pa David piše novo poglavje svojega uspeha. Njegove imitacije niso navdušile le gledalcev, ampak tudi zvezdnike, ki jih je upodobil na odru. Najbolj odmeven trenutek je bil klic Lepe Brene, ki ga je po nastopu osebno pohvalila. Davidu je priznala, da je bila to najboljša imitacija nje, kar jih je kdaj videla.

Za pevca je bil ta klic več kot le prijazna čestitka, bil je potrditev, da je na pravi poti. Brena mu je po njegovih besedah tudi razlagala, kako mora biti prava Brena videti na odru: »Ne, ne, ne, to mora tako da bude, da se vide gače, da se pada. To je Lepa Brena.« Prav ta neposrednost in humor sta Davidu dala dodatno samozavest. Ko te pokliče legenda, ki si jo ravnokar upodobil, se nekaj v karieri gotovo premakne.

A Lepa Brena ni bila edina, ki je opazila njegovo delo. Davidu so se oglasili tudi Toni Cetinski, Doris Dragović in številni drugi znani obrazi, kar je še dodatno okrepilo njegovo prepoznavnost na Balkanu. Šov zanj ni bil le zabavni televizijski izziv, ampak velika prelomnica. Vsaka nova preobrazba je od njega zahtevala glas, telo, pogum in popolno predanost liku, ki ga je moral oživiti. Prav zato so odzivi znanih osebnosti zanj toliko bolj dragoceni, saj prihajajo od ljudi, ki zelo dobro vedo, kaj pomeni stati na velikem odru. O ozadju teh preobrazb, dojemanju šovbiznisa in ciljih za naprej bo David Amaro spregovoril v ŠOKkastu, ki izide danes zvečer.

David Amaro podira rekorde. Foto: Marko Feist

V pogovoru bo razkril, kako je doživljal nenadno regionalno pozornost in kaj se dogaja za kulisami bleščečih nastopov. Njegova zgodba dokazuje, da lahko talent, vztrajnost in pripravljenost na tveganje odprejo vrata, za katera si nekoč morda sploh nisi upal verjeti, da obstajajo.