Slovenski voditelj po hudi bolezni: »Bal sem se orgazma, ker je tako bolelo!« (VIDEO)

Iztok F. Gartner je v novem ŠOKkastu razkril, da se je znašel v hudi zdravstveni situaciji, ki je resno ogrozila njegovo življenje. Slovenski voditelj in medijska osebnost je brez olepševanja spregovoril o trenutkih, ko je mislil, da je vsega konec. Konkretne bolezni še ni želel razkriti, saj o njej za zdaj še ni pripravljen govoriti. Je pa opisal dolgotrajno in izjemno boleče okrevanje, ki ga je povsem izčrpalo. Bolečine so bile v nekem trenutku tako močne, da je bil prepričan, da umira. »Mislil sem, da bom umrl,« je povedal v pogovoru. Njegovo telo je posledice hude preizkušnje čutilo še dolgo po najhujših trenutkih. Že najmanjši napor je v njem prebujal strah, da se bo neznosna bolečina ponovila. Priznal je celo, da se je zaradi napetih mišic in bolečin nekaj časa bal orgazma. Občutek nemoči je bil tako močan, da ni vedel, ali se bo njegovo življenje sploh še kdaj vrnilo v običajne tirnice.

Okrevanje namreč ni trajalo le nekaj tednov, temveč se je vleklo več mesecev in celo let. Gartner je povedal, da je skoraj dve leti hodil sključen in da se zaradi bolečin ni mogel normalno držati. Tudi vratu ni mogel premikati tako kot pred boleznijo. Bolečine so ga spremljale pri vsakdanjih opravilih in ga nenehno spominjale na najhujše obdobje njegovega življenja. Po mesecu, dveh in treh je previdno preverjal, ali se njegovo telo vendarle vrača v normalno stanje.

O bolezni še ni pripravljen govoriti, nam je pa zaupal, kakšne so bile posledice težkega posega. FOTO: Luka Maček

Ko je opazil prve znake izboljšanja, je začel verjeti, da bo okrevanje vendarle uspešno. Danes pravi, da je zdrav in znova povsem funkcionalen. »Danes je kul,« je dejal z vidnim olajšanjem. Ob tem je v svojem značilnem slogu dodal, da mora biti dobro že zato, ker ima ob sebi ženo. Kljub srečnemu razpletu pa priznava, da ne ve, kako bi prenesel, če bi moral še enkrat skozi tako hudo preizkušnjo.