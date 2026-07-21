  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ISKRENA IZPOVED

Slovenski voditelj po hudi bolezni: »Bal sem se orgazma, ker je tako bolelo!« (VIDEO)

O bolezni še ni pripravljen govoriti, nam je pa zaupal, kakšne so bile posledice težkega posega.
Bolezen je znanega Slovenca postavila pred težko preizkušnjo (fotografija je simbolična). FOTO: arhiv
Bolezen je znanega Slovenca postavila pred težko preizkušnjo (fotografija je simbolična). FOTO: arhiv
P. K.
 21. 7. 2026 | 16:08
 21. 7. 2026 | 16:08
2:13
A+A-

Iztok F. Gartner je v novem ŠOKkastu razkril, da se je znašel v hudi zdravstveni situaciji, ki je resno ogrozila njegovo življenje. Slovenski voditelj in medijska osebnost je brez olepševanja spregovoril o trenutkih, ko je mislil, da je vsega konec. Konkretne bolezni še ni želel razkriti, saj o njej za zdaj še ni pripravljen govoriti. Je pa opisal dolgotrajno in izjemno boleče okrevanje, ki ga je povsem izčrpalo. Bolečine so bile v nekem trenutku tako močne, da je bil prepričan, da umira. »Mislil sem, da bom umrl,« je povedal v pogovoru. Njegovo telo je posledice hude preizkušnje čutilo še dolgo po najhujših trenutkih. Že najmanjši napor je v njem prebujal strah, da se bo neznosna bolečina ponovila. Priznal je celo, da se je zaradi napetih mišic in bolečin nekaj časa bal orgazma. Občutek nemoči je bil tako močan, da ni vedel, ali se bo njegovo življenje sploh še kdaj vrnilo v običajne tirnice.

Okrevanje namreč ni trajalo le nekaj tednov, temveč se je vleklo več mesecev in celo let. Gartner je povedal, da je skoraj dve leti hodil sključen in da se zaradi bolečin ni mogel normalno držati. Tudi vratu ni mogel premikati tako kot pred boleznijo. Bolečine so ga spremljale pri vsakdanjih opravilih in ga nenehno spominjale na najhujše obdobje njegovega življenja. Po mesecu, dveh in treh je previdno preverjal, ali se njegovo telo vendarle vrača v normalno stanje.

O bolezni še ni pripravljen govoriti, nam je pa zaupal, kakšne so bile posledice težkega posega. FOTO: Luka Maček
O bolezni še ni pripravljen govoriti, nam je pa zaupal, kakšne so bile posledice težkega posega. FOTO: Luka Maček

Ko je opazil prve znake izboljšanja, je začel verjeti, da bo okrevanje vendarle uspešno. Danes pravi, da je zdrav in znova povsem funkcionalen. »Danes je kul,« je dejal z vidnim olajšanjem. Ob tem je v svojem značilnem slogu dodal, da mora biti dobro že zato, ker ima ob sebi ženo. Kljub srečnemu razpletu pa priznava, da ne ve, kako bi prenesel, če bi moral še enkrat skozi tako hudo preizkušnjo.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Iztok GartnerbolezenzdravjeorgazemŠOKkast
ZADNJE NOVICE
17:35
Novice  |  Svet
VSEGA JE BIL KRIV PES

Razvpiti politik izgubil živce v oddaji v živo: razlog vas bo osupnil (VIDEO)

»Oprostite … to je pes.«
21. 7. 2026 | 17:35
17:12
Bulvar  |  Domači trači
ROJSTNI DAN

Raznežena Ana Roš: »Včasih ti življenje podari neverjetna darila« (FOTO)

Tudi otroka ene najboljših chefinj na svetu sta že od malih nog vpeta v svet kulinarike.
21. 7. 2026 | 17:12
17:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
JAVNI RED IN MIR

Groza na Obali: v Portorožu je pred otroki vpil nanjo, nad Izolo moški brutalno napadel bivšo

Koprski policisti so kršiteljema odredili pridržanje.
21. 7. 2026 | 17:05
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
REKREACIJA

Deska pluje tudi brez vesla

Sup na električni pogon je dobra izbira za vse, ki so manj telesno pripravljeni, okrevajo po poškodbi ali si želijo mirnega izleta po vodi.
Janez Kušar21. 7. 2026 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
ŠE VEDNO NASTOPAJO

Power Dancers: so kot dobro vino (Suzy)

Nekoč so bile obraz mladostne plesne energije devetdesetih, danes so samozavestne ženske.
21. 7. 2026 | 17:00
16:27
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
BIH

Huda nesreča: oseba ostala ukleščena v zveriženem avtomobilu, reševali so jo gasilci (FOTO)

Na magistralni cesti M4 med Tuzlo in Dobojem se je danes dopoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta trčila tovornjak in osebni avtomobil. Po trčenju je ena oseba ostala ukleščena v povsem zveriženem vozilu.
21. 7. 2026 | 16:27

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki