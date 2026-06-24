Slovensko pevko doletelo kruto maščevanje bivšega: Jezna sem bila, ker ni fer! (VIDEO)

Arijana Lucas je spregovorila o boleči preizkušnji, ki jo je močno zaznamovala. Po koncu zveze je ostala brez svojih videospotov, v katere je vložila veliko časa, energije in denarja. Kot je povedala, naj bi njen nekdanji partner vdrl v njen profil in izbrisal posnetke, ki jih ni bilo več mogoče dobiti nazaj. »Ne, jezna sem. Še vedno sem jezna, ker ni fer,« je iskreno priznala. Za spletne platforme je bila njena izguba morda le ena od številnih zgodb, zanjo pa hud udarec in boleč rez v ustvarjalno pot.

A kljub razočaranju se ni ustavila. Posnetke je naložila znova, čeprav je izgubila statistiko, začetni zagon in vse, kar nova izdaja prinese ustvarjalcu. Izkušnja jo je prisilila v nov začetek, ki si ga ni izbrala sama, a ga je morala sprejeti. Iz njenega pripovedovanja je jasno, da rana še ni povsem zaceljena, saj je šlo za dejanje, ki ga sama razume kot obliko maščevanja. Svojo izkušnjo je delila v novem ŠOKkastu, kjer sta bila gosta skupaj z Žanom Serčičem. Danes ju povezuje iskreno prijateljstvo, ustvarjanje in vera, da lahko glasba zdravi. Skupaj sta ustvarila tudi skladbo Mars in Venera, ki je našla pot do poslušalcev, zdaj pa svojo energijo delita še na turneji po slovenskih grajskih dvoriščih.