Jure Franko se je v zgodovino slovenskega športa zapisal s srebrno olimpijsko kolajno, ki jo je osvojil na zimskih olimpijskih igrah v Sarajevu leta 1984. Toda za velikim uspehom se skriva tudi precej bolečin, saj so mu že pri 18 letih odkrili okvaro kolkov, zaradi katere se je njegova smučarska kariera končala prej, kot si je želel. Kljub zdravstvenim težavam je vztrajal in dosegel uspeh, ki ga je za vedno zaznamoval. V novi epizodi ŠOKkasta pa je presenetil s priznanjem, na katero je danes še posebej ponosen. »Moja olimpijska kolajna je že kar oguljena, tako da sem rekel, da je ne bom nosil s sabo,« je hudomušno pojasnil.

Namesto nje je v studio prinesel japonski cesarski red vzhajajočega sonca s srebrnimi žarki, ki sta mu ga za prispevek k japonsko-slovenskemu prijateljstvu in razvoju športa podelila japonski cesar in japonsko zunanje ministrstvo. »To si štejem v veliko čast. Japonci se za take stvari ne odločajo kar tako,« je poudaril nekdanji smučarski as. Kot je dejal, je edini olimpijec in smučar na svetu, ki je prejel to priznanje. Na Japonskem je namreč preživel skoraj dve desetletji, tam delal in pomembno prispeval k razvoju smučanja. Tudi japonščine ni pozabil, čeprav priznava, da znanje jezika brez redne uporabe nekoliko zbledi, a se mu ob vrnitvi na Japonsko hitro povrne.

Olimpijska legenda Jure Franko in njegova žena Simona Vodopivec Franko sta v novem ŠOKkastu razkrila zanimive zgodbe iz svojega življenja. FOTO: Luka Maček

Olimpijska legenda Jure Franko in njegova žena Simona Vodopivec Franko sta v novem ŠOKkastu razkrila zanimive zgodbe iz svojega življenja. Od bolečin za olimpijsko kolajno in nenavadne prigode na Aljaski do usodnega srečanja na Japonskem, ljubezni, ki je premagala velike razdalje, in skupne strasti do muzikalov.