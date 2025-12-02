Ciril Horjak je eden najbolj prepoznavnih slovenskih striparjev in še posebej vesel je bil, ko mu je ministrica Vrečko prišepnila, da bomo dobili nacionalni dan stripa: »Slovenija je očitno neka žepna velesila te forme, smo zelo kreativni,« nam je razkril. Ko smo ga povprašali v kakšno vlogo bi v stripu upodobil svojo sovoditeljico Ano Mario Mitić, je kot iz topa natresel nekaj idej: »Vidim jo kot super junakinjo, ki ponoči lovi skorumpirane politike,« je povedal. Ana Maria pa bi Cirilu namenila prav poseben šanson: »Bil bi zelo, zelo kompleksen, jaz slišim tukaj trube in nikakor ne bi bil, kljub temu, da Ciril to zmore, nek preprosti tango,« je razkrila. Iskrenemu in zabavnemu pogovoru lahko prisluhnete povezavi zgoraj.

Ljubljana, 26.11.2025, podkast Šokkast, gosta Ana Maria Mitič in Ciril Horjak. FotoMarko Feist FOTO: Marko Feist

Praznično vzdušje in priprave na Miklavžev koncert sta oba gosta doživljala na svoj način, a sta se v tem projektu našla in združila svoja talenta za dober namen. Ana Maria je poudarila, kako pomembno je, da skozi svoje delo prinaša veselje in dobrodelnost, medtem ko je Ciril poudaril pomen umetniškega izražanja tudi v prazničnem času.