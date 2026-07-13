Teja Ljubič in Tomo Primc: »Od sramu sem se skoraj pogreznila v zemljo...« (VIDEO)

V novi epizodi ŠOKkasta sta gostovala Teja Ljubič in Tomo Primc, eden najbolj prepoznavnih harmonikarskih parov pri nas. Razkrila sta, da ju je povezala prav ljubezen do harmonike, brez katere si danes skoraj ne predstavljata življenja. Teja je pripovedovala, kako je kot deklica s Primorske vztrajala pri igranju diatonične harmonike, čeprav ta tam takrat ni bila posebej razširjena. Teja je svojo glasbeno pot začela že kot majhna deklica in harmonika je postala njen vsakdanji spremljevalec. Pokal državne prvakinje, ki ga je osvojila leta 2005, je za Tejo poseben simbol njenih uspehov in vztrajnosti na poti do vrhunskega igranja na harmoniko. V določenih trenutkih jo je preplavil celo sram, da je bila dekle z naslovnice s harmoniko. »Učiteljica je dvignila naslovnico in pokazala sošolcem mojo fotografijo, mene pa je bilo tako sram, da bi se najraje pogreznila v zemljo,« nam je razkrila. Tomo pa je opisal svojo glasbeno pot, ki se je začela na Dolenjskem. Njuni poti sta se pozneje prekrižali in iz skupne glasbene zgodbe se je razvila tudi ljubezenska. Danes skupaj nastopata, poučujeta in ustvarjata glasbo. V pogovoru sta razkrila tudi številne anekdote z začetkov njune zveze.

Romantično sporočilo, ki ga Tomo ni pričakoval

Poseben del pogovora sta namenila tudi svojemu zasebnemu življenju. Teja je razkrila, kako je Tomažu na prav poseben in romantičen način sporočila, da bosta postala starša. »Še danes dobim kurjo polt, ko razlagam to zgodbo,« nam je razkril med pogovorom. Ganljiva novica ga je povsem presenetila in ostala eden najlepših trenutkov njunega odnosa. Spregovorila sta tudi o skupnih sanjah, ki so se jima začele uresničevati. Njuna želja po družini je postala resničnost, ob tem pa sta poudarila, kako pomembni so medsebojna podpora, pogovor in skupno ustvarjanje spominov. Njuna zgodba je pokazala, da sta tudi zunaj odra odlično usklajen par. Iskrenih trenutkov in smeha med pogovorom ni manjkalo.

Navdušujeta na spletu in v živo

Danes vodita glasbeno šolo, kjer poučujeta harmoniko. Njuna šola ima več podružnic, vključno z online poučevanjem, kar se je izkazalo za zelo uspešno, zlasti v času pandemije. Njuno delo v šoli prispeva k širjenju ljubezni do harmonike med mladimi in spodbuja samozavest ter delovne navade pri učencih. Posnetke svojih nastopov redno objavljata na spletu, kar je pritegnilo veliko pozornosti in številne oglede. Njuni posnetki so postali priljubljeni na družabnih omrežjih, kar jima omogoča, da širita svojo glasbo in povezujejo z občinstvom na nove načine. Spletna prisotnost je postala pomemben del njunega glasbenega izraza. prav za naše poslušalce in gledalce pa sta zaigrala eno v dvoje in navdušila tudi v našem studiu.