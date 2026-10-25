Težka preizkušnja znanih Slovencev: huda prometna nesreča je bila prelomnica (VIDEO)

Ljubezenska zgodba Roka Lunačka in njegove Vite se ni začela v lahkotnem obdobju, ampak v času, ko je življenje obema postavljalo precej težke preizkušnje. V novem ŠOKkastu je Lunaček iskreno povedal, da sta že ob prvem srečanju začutila, da je med njima nekaj posebnega. Na vprašanje, ali sta takoj vedela, da sta si usojena, je odgovoril brez omahovanja: »Takoj.« A kljub temu nista takoj postala par. Kot je pojasnil, so vmes posegli »mladostna trma, ego trip« in življenjske okoliščine. Prelomnica je bila šele huda prometna nesreča, ki jo je doživela Vita. »Zaradi najbolj grozne stvari v njenem življenju se je zgodila najlepša stvar v najinem življenju,« je povedal. Prav skozi bolečino sta se začela zares približevati in graditi odnos, ki danes ni le partnerski, ampak tudi ustvarjalni in poslovni.

»Takoj sva vedela«

Lunaček je večkrat poudaril, da Vita zanj ni le življenjska sopotnica, ampak tudi oseba, ki je pomembno vplivala na novo poglavje skupine Flirrt. V času, ko se je bend pobiral po letih zavrnitev, zaprtih vrat in občutku, da jih je glasbena scena skoraj pozabila, je Vita prevzela velik del poslovnih vajeti. »Moja boljša polovica je vzela poslovni del tega benda v svoje roke,« je povedal. Dodal je, da so se prav po njeni zaslugi okoli skupine začeli zbirati ljudje, za katere danes verjame, da bendu iskreno stojijo ob strani. V preteklosti je bilo drugače. Lunaček je priznal, da so jih nekateri v poslu pretentali ali jih »žejne čez vodo peljali«. Kljub temu pravi, da zamer ne nosi več s sabo. »Sem jim oprostil. Sem se pa kaj naučil iz tega,« je dejal. Danes mu največ pomeni občutek, da je ekipa okoli njih iskrena in da se imajo preprosto dobro.

Vita in Rok dokazujeta, da je prava podpora ključ do uspeha. FOTO: M

Skupaj sta jokala zaradi vseh zvrnitev

Pot do današnjega uspeha je bila precej manj romantična, kot se morda zdi na koncertnem odru. Lunaček se je spomnil obdobja, ko so s Flirrti prosili za priložnosti, mediji in radijske postaje pa so jih po njegovih besedah pogosto zavračali. »Koliko sem se jaz prejokal tudi z Vito zaradi teh nejev, konstantnih nejev,« je priznal. Zavrnitev je bilo toliko, da jih je primerjal skoraj z razhodom. Ob tem sta imela tudi finančne težave in se morala znajti na različne načine, da sta lahko plačevala položnice. Vita je kljub svoji izobrazbi delala v trgovini, Rok pa je sprejemal tudi fizična dela in prenašal škatle. Spomnil se je časov, ko sta imela ob koncu meseca v denarnici le še nekaj sto tolarjev, a sta si vseeno znala privoščiti majhne trenutke veselja. Prav ti časi so danes med njegovimi najlepšimi spomini. Zanj so dokaz, da denar sam po sebi ni osnova sreče. Veliko pomembnejša sta mu podpora in občutek, da ob sebi stoji nekdo, ki ostane tudi takrat, ko je težko.

Pesmi, napisane zanjo, ga še danes zadenejo

Njuna povezanost se seveda odraža tudi v glasbi. Lunaček je razkril, da je Viti neposredno posvetil več pesmi, med njimi Dobro si tukaj, Ko leživa, Samo ti in Punca v belem. Ob nekaterih se mu še danes zašibijo kolena, čeprav pravi, da pred Vito nima treme. Ima pa jo pred pesmimi, za katere sluti, da ga bodo čustveno zlomile. V Cankarjevem domu se mu je pri skladbi Življenje reka zgodilo prav to, ko se je spomnil pokojnega očeta in ni mogel nadaljevati nastopa. »Fantje, jaz pač ne pridem k sebi, a lahko samo malo?« se spominja. Občinstvo ga je takrat podprlo z aplavzom, sam pa pravi, da so prav takšni trenutki najiskrenejši. Podobno iskreno govori tudi o Viti, ki jo je večkrat označil za človeka, ki mu je najbližje na svetu. Njuna zgodba se je začela v obdobju bolečine in negotovosti, preživela finančne težave, poslovne padce in osebne preizkušnje. Danes pa jo Lunaček opisuje kot odnos, ki temelji predvsem na pristnosti, podpori in občutku, da sta se našla takrat, ko sta se najbolj potrebovala.