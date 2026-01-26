  • Delo d.o.o.
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Tina Marinšek in Katarina Samobor: Ljudje morajo umiriti svoj ego (VIDEO)

Tina Marinšek in Katarina Samobor, pevki in predstavnici različnih generacij, ki imata vsaj dve skupni točki. Obe bosta nastopili na posebnem koncertu She rocks, ki je nastal na pobudo Roka Goloba in bo na odru združil 12 izjemnih slovenskih pevk, obe pa sta tudi stali v čevljih glavne pevke priljubljene skupine Tabu.
Pevki Tina Marinšek in Katarina Samobor bosta skupaj sodelovali pri prav posebnem projektu Roka Goloba. FOTO: Marko Feist

Petra Kalan
 26. 1. 2026 | 19:00
V novem ŠOKkastu sta gostovali pevki Tina Marinšek in Katarina Samobor, ki sodelujeta pri projektu »She Rocks«, ki povezuje glasbo in praznovanje dneva žena. Namen projekta je počastiti moč in vpliv žensk v glasbenem svetu, kar bo izvedeno s sodelovanjem dvanajstih izjemnih slovenskih pevk in simfoničnega orkestra Cantabile pod vodstvom Roka Goloba. Ta projekt ne samo, da obeležuje dan žena, ampak tudi poudarja pomembnost ženske energije v glasbenem svetu. Gostji sta delili svoje izkušnje kot ženske v glasbeni industriji, kjer prevladuje moška energija. »Najrajši bi te imeli, da pač dobro zgledaš in narediš svoje. Ampak ti si človek, s svojo glavo razmišljaš, imaš vprašanja, imaš tudi kake odgovore in včasih to težko v komunikaciji s fanti,« je razkrila Tina. Katarina pa je spregovorila o pomembnosti sodelovanja in podpore med glasbenicami, ter kako je to redka priložnost, da se ženske združijo in ustvarjajo skupaj.

Nekdanja in sedanja tabujevka

Imata pa pevki vsaj še eno skupno točko, saj ju je zaznamovala priljubljena slovenska skupina Tabu. Tina je nekdanja pevka, Katarina pa je v vlogo pevke skupine stopila pred nekaj leti, z izjemno odgovornostjo, saj je morala sprejeti in interpretirati tudi uspešnice, ki so nastale pred njenim časom. »Definitivno imam malo občutka »vsiljivca«, da sem imela dosti lažjo pot do tega uspeha kot marsikdo, ki se pač loti delati svoje stvari iz prve. Po drugi strani je pa tudi dvorezen meč, ker si podvržen nekemu primerjanju,« je povedala mlada pevka. Kljub izzivom je našla veselje v izražanju skozi že obstoječo glasbo, saj ji je to omogočilo stabilno izražanje in ponovno ljubezen do glasbe. Tina Marinšek po odhodu iz Tabuja začela samostojno kariero, kjer ustvarja avtorsko glasbo. Njena pot je bila zaznamovana z osebnimi preizkušnjami, kot je operacija glasilk, ki jo je prisilila k dvomesečni tišini. Ta izkušnja ji je omogočila globoko introspekcijo in preoblikovanje njenega odnosa do glasbe in življenja.

Nevoščljivost na glasbenem parketu

V pogovoru sta razpravljali tudi o rivalstvu in »fovšiji« v slovenski glasbeni industriji. Katarina, ki se sicer izogiba tekmovalnosti in raje daje prostor drugim. Obe poudarjata pomembnost sodelovanja in podpore med glasbeniki, kar bi lahko izboljšalo celotno glasbeno sceno. »Jaz sem ugotovila, zdaj, ko sem malo v teh vodah, koliko ljudi pač ne obvlada svojega ega,« je razkrila Katarina. Marinškova je delila tudi edinstveno izkušnjo, ko se je pri dvajsetih preizkusila kot članica žirije glasbene oddaje Misija evrovizija. »Ne morem reči, da je bilo vse slabo, ampak niso bile pa vse samo rožice,« nam je razkrila. Skupaj z Darjo Švajger, Raayom in Jonasom Žnidaršičem so mladim talentom odpirali vrata v medijski svet. Spregovorili sta tudi o samosvojem stilu, ki zaznamuje obe in s seboj prinesli osebna predmeta, ki ju poosebljata.

Tina MarinšekKatarina SamoborShe RocksŠOKkast
