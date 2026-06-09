To je pokojnemu Dušanu tik pred smrtjo podaril Plestenjak (VIDEO)

V ŠOKkastu na terenu je Iztok Gartner razkril ganljivo zgodbo, ki je koncert Jana Plestenjaka v Križankah naredila še posebej čustven. Pokojni podjetnik Dušan Konda je od pevca pred dobrim mesecem v dar prejel dve vstopnici za večer, ki pa mu ga usoda ni dovolila doživeti. Dušan, ki so se mu množice poslovile včeraj, je bil Iztoku blizu tudi na poroki, kjer je Plestenjak zapel pesem Bodi gola. Gartner je priznal, da bo nastop z Moniko na koncertu obeležil tudi Dušanovo prisotnost – po njegovih besedah bo “pela za štiri”.

Minljivost in dragocenost trenutkov

Iztok je ob tem delil tudi premišljevanje o življenjski minljivosti: »Res, tako kot si rekla, danes si, jutri te ni. In jaz pravim, vsak dan, ko nisi dobre volje, je izgubljen dan. To se moramo zavedati. Nikoli ne veš, kaj bo jutri, zato uživaj tukaj in zdaj.« Ob spominu na Dušana je Gartner poudaril, kako pomembni so trenutki z ljudmi, ki jih cenimo, in kako neprecenljiva je prisotnost prijateljev v posebnih trenutkih.

Iztok velja za enega največjih oboževalcev Jana Plestenjaka. Foto: Dejan Javornik

Gartner je v pogovoru za ŠOKkast razkril tudi svojo dolgoletno strast do Jana Plestenjaka: »Jaz sem največji fan Jana Plestenjaka.« Poleg tega je poudaril, da je Plestenjak v težkih življenjskih trenutkih, kot je bila njegova zdravstvena preizkušnja leta 2019, pokazal pravo človečnost in mu pisal spodbudne elektronske pošte. »Takrat sem videl, da je v prvi vrsti velik človek, ne,« je dodal Gartner.