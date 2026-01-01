To so lanski rekorderji: Strel, Plestenjak, Vunjak, sestri Potrebuješ in še ... (VIDEO)

ŠOKkast je tudi leta 2025 dokazal, da ostaja ena najbolj vročih vsebin na naših portalih. Iskrene izpovedi, nepopolni junaki in zgodbe, ki se te dotaknejo v živo. V lanskem letu smo gostili preko 60 gostov, ki so zaznamovali domačo medijsko sceno. Med njimi je pet epizod izstopilo z daleč največ ogledov. To so pogovori, ki so sprožili valove čustev, odprli boleče teme in gledalce pustili brez besed.

1. Pretresljiva izpoved Martina Strela: Tepel me je s ketno

V tej epizodi Martin Strel prvič tako odkrito spregovori o nasilju, ki ga je zaznamovalo v mladosti. Pretresljiva priznanja in boleči spomini so gledalce globoko pretresli, mnogi pa so zapisali, da so epizodo pogledali v enem vdihu. Surova iskrenost je pogovoru dala neverjetno težo – in številke to potrjujejo.

2. Bor Zuljan ekskluzivno v ŠOKkastu: Spomin na njo ga je spravil na rob solz

Bor Zuljan je pred kamero pokazal svojo najranljivejšo plat. Ko je spregovoril o izgubi, ki ga še danes boli, je studio za trenutek obmolknil. Številni so se našli v njegovi bolečini, zato ni čudno, da je epizoda postala ena najbolj deljenih v letu. Spregovoril je tudi o svoji novi ljubezni s predsednico Državnega zbora in delil intimne spomine na otroštvo, svojo ljubezen do glasbe in sodelovanje z različnimi glasbenimi virtuozi.

3. Eva in Petra Potrebuješ v ŠOKkastu: Ganljivega petja na pogrebu ne bosta nikoli pozabili

Sestri Potrebuješ sta v pogovoru odprli srce in opisali trenutke, ki sta ju zaznamovala za vse življenje. Ganljiva pripoved o petju na pogrebu je gledalce ganila do solz. Njuna zgodba je dokaz, da ŠOKkast včasih ponudi več kot zabavo – postane prostor, kjer se spregovori o tem, o čemer se sicer molči.

4. Jan Plestenjak v ŠOKkastu: Našel sem toplino in mirnost

Eden najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenikov je v studiu razkril svojo osebno preobrazbo. Govoril je o miru, ki ga je našel po letih iskanja, ter o trenutkih, ko je moral najprej pasti, da je lahko spet vstal. Gledalce je prevzelo, ker je Plestenjak spregovoril tiho, a izjemno iskreno.

5. Lucija Vrankar in Dejan Vunjak: Pred 2000 ljudmi me je potegnil na oder

Ta energična epizoda prinaša mešanico smeha, nostalgije in glasbenih spominov. Lucija Vrankar in Dejan Vunjak sta razkrila, kaj se je dogajalo tistega večera, ko je nenadni trenutek na odru poskrbel za pravo eksplozijo čustev. Gledalci so epizodo opisali kot »čisti užitek«.

ŠOKkast je v letu 2025 pokazal, da gledanost poganja preprost recept: iskreni ljudje, močne zgodbe in zanimivi pogovori.

Katera epizoda je pa vas najbolj pretresla?