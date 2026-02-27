Tole vas bo presenetilo: Tako je Tilen Artač napovedal razplet volitev! (VIDEO)

V tokratnem ŠOKkastu, ki prihaja v ponedeljek je bil gost izjemen Tilen Artač, ki je v slovenskem kulturnem prostoru prepoznan kot glasbeni virtuoz, imitator in prejemnik prestižne Ježkove nagrade. Glasbena in govorna umetnost zaznamujeta njegovo življenje, srečanje s Sašem Hribarjem na hodniku RTV-ju pa je za vedno spremenilo njegov tok. Njegove sposobnosti imitacije so ga postavile v ospredje slovenske satire in humorja, kjer s svojimi nastopi redno navdušuje občinstvo.

Tilen Artač kot voditelj oddaje Kaj dogaja. FOTO: Rtv Slovenija

Vedeževalec Blaž in volilna napoved

Volilno leto je vedno polno izzivov za satirike in temu je pritrdil tudi Artač: »Mi smo zelo zadovoljni zaenkrat z njihovim delom. Ampak smo pa tista, jaz pravim, jaz sem ta peščica, elita, ki ima res koristi od nepravilnosti v politiki. Smo res ta elita,« nam je zaupal. V novih imitacijah in vlogah pa ga lahko vidite že od sobotnega večera naprej, ko se na ekrane vrača nova sezona oddaje Kaj dogaja.Ker pa je Tilen poznan tudi po imitaciji najbolj znanega vedeževalca pri nas, smo ga prosili, če napove razplet marčevskih volitev v njegovem slogu.

