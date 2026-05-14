Urška in Žan po Kmetiji živela skupaj: »V šov nisem prišla noseča, uradni krvni testi pred vstopom bi to pokazali!« (VIDEO)

Pred Kmetijo je Urško Gros poznal le redkokdo. Mamica dveh punčk in nekdanja ustvarjalka vsebin za odrasle na platformi OnlyFans odkritosrčno prizna, da se je za šov odločila zato, da bi prišla do boljšega življenja. »Vedno sem si želela uspeti na Instagramu, kasneje sem si pa želela narediti tudi malo reklame,« pove resnico brez olepševanja. Resničnostni šovi od tekmovalcev ogromno zahtevajo, nekaj ti pa tudi dajo, če gre vse po sreči. Da je Urška ustvarjalcem oddaje takoj padla v oči je popolnoma pričakovano - zgovorni ljudje, ki so pripravljeni kameri veliko dati, hkrati pa s seboj nosijo kakšno karakterno posebnost ali rano iz preteklosti, so namreč znano idealni kandidati. Video podkasta si lahko ogledate pod tem odstavkom.

Kadarkoli govorimo o Urški, je nemogoče, da bi šli mimo njenega odnosa z Žanom Zoretom. »Imam rane že od prej, imam poškodovano dušo, zato sem vedno iskala ljubezen ... sploh tu, ko smo bili 24 ur na dan skupaj, si avtomatsko hitro cel v rožicah in si hitro začneš misliti, da je pa to mogoče to, kar si iskal celo življenje,« priznava. Da ima Urška zgodovino težkih razmerij in bolečih družinskih izkušenj, je priznala že večkrat. Da stvari z Žanom ne bodo tekle tako, kot bi si želela, je izvedela že dokaj kmalu - dokončno pa si je sliko ustvarila šele ob ogledu oddaj in njegovih samostojnih izjav.

Bežno sta se videla že v hotelu pred pričetkom snemanja, ter si takoj postala všeč

»Bežno sva se videla že v hotelu pred vstopom v Kmetijo, ko se ne bi še smela videti. Kasneje mi je povedal, da sem mu bila takoj všeč, da si je rekel, da me more imeti, da sem popolna ... ko pa sem potem poslušala njegove izjave o tem, da sem bila samo črtica, da sem bila tretja ... jaz ne vem, kje sem bila, ampak očitno ne na isti Kmetiji«. Če bi vedela, da čustva niso tako močna, bi se stvari verjetno odvile povsem drugače. Da odnos med njima ne bo pravljica, je začutila že kmalu po tem, ko sta izvedela za nosečnost. »Želela sem se prepričati, da bo vse okej, da bova to izpeljala ... zato sem tudi čakala čisto do konca z odločitvijo o otroku. Dopovedovala sem si, da mogoče ni napačen, da bo vse čisto uredu«.

Kmetija s svojimi težkimi pogoji dela, vročine in pomanjkanja hrane zagotovo ni najboljše okolje za nosečnico, potrjuje in pravi, da je bila iskreno izmozgana in lačna. »Jaz sem že prej prosila, če bi lahko šla domov, pa nikakor ni šlo. Nato smo hoteli igro tako speljati, da bi prišla v areno, pa so jo sproti spreminjali tako, da ni uspelo ... na neki točki sem dobila občutek, da želijo, da še ostanem, tudi zaradi zgodbe na televiziji«. Kar ne bi bil noben problem, če ne bi bili Urškinemu času za odločitev šteti tedni, Odločitev za splav lahko ženska namreč sprejme do 10. tedna starosti ploda, nato pa je ta možnost mimo.

Urška in Žan sta po šovu poskusila živeti skupaj. FOTO: zajem zaslona, Pop Tv

»Ko je Žan prišel ven, sem šla ponj, živela sva pri meni«

Čeprav je Urška nato Kmetijo varno zapustila, pa ne smemo pozabiti, da je Žan ostal v igri. Ker pa so stiki z zunanjim svetom v šovu onemogočeni, naenkrat nista imela več možnosti komunikacije. »Nisem vedela, ali naj čakam Žana da pride ven, ali naj se sama odločim prej, časa je zmanjkovalo«. Tedni so tekli, sama pa ni vedela, kaj naj naredi: »Nisem se želela odločiti sama, to ni samo moja odločitev, to je bila največja muka«. V tem času se je precej opirala na prijateljico Carmen Osovnikar, ki ji je svetovala, da naj se odloči sama, dokler še ima čas. A Urška se je odločila počakati čisto do konca, v upanju, da se z Žanom še dovolj zgodaj vidita.

»Ko je Žan prišel ven, sem šla ponj, tisti en teden sva nato živela pri meni. Jaz sem skrbela za gospodinjstvo, on pa je večinoma igral playstation. V tistem času je meni kliknilo, da je zadnji čas za odločitev. Ne rečem, da je slab, ampak to meni ne gre v kontekst, če pričakuješ, da boš postal starš. Čez en teden sem ga torej seznanila, da želim opraviti splav. Bil je malo šokiran, a na koncu se je strinjal. Mislim, da je tudi on pri sebi vedel, da to ne bo funkcioniralo«.

Urško je Žan že večkrat prizadel. FOTO: Zajem Zaslona, Pop Tv

Tako po matematiki, kot po krvnih testih, v Kmetijo ni prišla noseča

Čeprav je šlo res na tesno, ginekološki preračuni potrjujejo Urškino zgodbo, da je zanosila nekje v začetku Kmetije. »Mi smo šli pred vstopom v šov na zdravniški pregled in krvne teste. Če bi bila noseča, bi testi to pokazali, in prepričana sem, da me ne bi spustili v šov - že zaradi pravne odgovornosti«, še pove. Anja kot udeleženka resničnostnih šovov potrdi, da je to resničen standardni postopek pred vstopom. »Greš skozi zdravniški pregled kot za eno težko službo - pregledajo popolnoma vse, kri, urin, dah, EKG«. Namen pregleda je, da produkcija preveri, če si zdrav in posledično ne nosi odgovornosti za morebitne predhodne zdravstvene težave med snemanjem, kar je primerno in odgovorno do vseh sodelujočih.

»Takoj ko smo moje stanje potrdili, so me seznanili s tveganji in odločili, da moram domov, saj mi ne morejo nuditi ustrezne zdravstvene oskrbe in pogojev. Oni si tega ne bi privoščili«, zaključi. »Je pa res, da sem imela partnerja prej. Ampak sva bila že nekaj časa v trenjih, nisva bila skupaj, Kmetija je prišla prej«.

»Vedno je vsega kriva ženska, a otroka vendarle ne naredi sama!«

Urška priznava svoje napake, a hkrati ne more verjeti, da še vedno živimo v družbi, ki opravičuje moške. »Ženske moškim pogosto nasedemo ker želimo biti ljubljene, a na koncu smo vedno krive same, češ, zakaj si pa dala noge narazen ... žal mi je za vse tiste punce, ki gredo čez to v svojih zasebnih življenjih«. Tudi v resničnem življenju so situacije, ko se partnerstvo izkaže za neustrezno že pred rojstvom otroka, namreč zelo pogoste. Moški navadno odide, ženska pa ostane sama s svojo odločitvijo, ki je v primeru tako ene ali druge izbire težka, hkrati pa je v očeh družbe še vsega kriva sama.

»Bilo je živo bitje, ki si zasluži svoj mir ... ljudje preprosto nimajo empatije. Nerazumljivo mi je, kaj ljudje počnejo,« še zaključi. Za prihodnost upa, da bo lahko ustvarila skupnost mamic s podobnimi življenjskimi izkušnjami. »Vedno sem tu za pogovor, kot skupnost si moramo pomagati. Včasih je lažje povedati nekomu, ki ga ne poznaš. Želim si biti tu za ljudi, ki potrebujejo nekoga.«