  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PODKAST REALITY CHECK

Urška in Žan po Kmetiji živela skupaj: »V šov nisem prišla noseča, uradni krvni testi pred vstopom bi to pokazali!« (VIDEO)

Čeprav se letošnja Kmetija počasi že bliža koncu, so nekatere govorice še vedno enako vroče kot prvi dan. Urška, tekmovalka, ki je še zelo dolgo ne bomo pozabili, se je zadnji mesec zaradi prehudih pritiskov javnosti in žalitev zavila v molk. A ker tudi molk ni bila pot, ki bi jo pripeljala v mir, se je odločila še zadnjič spregovoriti o svojem odnosu z Žanom in vsem, kar je sledilo.
Ljubljana, podkast Reality Check, voditeljica Anja Rijavec in gostja Urška Gros. FOTO: Luka Maček

Ljubljana, podkast Reality Check, voditeljica Anja Rijavec in gostja Urška Gros. FOTO: Luka Maček

Urška in Žan sta po šovu poskusila živeti skupaj. FOTO: zajem zaslona, Pop Tv

Urška in Žan sta po šovu poskusila živeti skupaj. FOTO: zajem zaslona, Pop Tv

Urško je Žan že večkrat prizadel. FOTO: Zajem Zaslona, Pop Tv

Urško je Žan že večkrat prizadel. FOTO: Zajem Zaslona, Pop Tv

Ljubljana, podkast Reality Check, voditeljica Anja Rijavec in gostja Urška Gros. FOTO: Luka Maček
Urška in Žan sta po šovu poskusila živeti skupaj. FOTO: zajem zaslona, Pop Tv
Urško je Žan že večkrat prizadel. FOTO: Zajem Zaslona, Pop Tv
G. P.
 14. 5. 2026 | 10:00
 14. 5. 2026 | 11:10
7:15
A+A-

Pred Kmetijo je Urško Gros poznal le redkokdo. Mamica dveh punčk in nekdanja ustvarjalka vsebin za odrasle na platformi OnlyFans odkritosrčno prizna, da se je za šov odločila zato, da bi prišla do boljšega življenja. »Vedno sem si želela uspeti na Instagramu, kasneje sem si pa želela narediti tudi malo reklame,« pove resnico brez olepševanja. Resničnostni šovi od tekmovalcev ogromno zahtevajo, nekaj ti pa tudi dajo, če gre vse po sreči. Da je Urška ustvarjalcem oddaje takoj padla v oči je popolnoma pričakovano - zgovorni ljudje, ki so pripravljeni kameri veliko dati, hkrati pa s seboj nosijo kakšno karakterno posebnost ali rano iz preteklosti, so namreč znano idealni kandidati. Video podkasta si lahko ogledate pod tem odstavkom.

Kadarkoli govorimo o Urški, je nemogoče, da bi šli mimo njenega odnosa z Žanom Zoretom. »Imam rane že od prej, imam poškodovano dušo, zato sem vedno iskala ljubezen ... sploh tu, ko smo bili 24 ur na dan skupaj, si avtomatsko hitro cel v rožicah in si hitro začneš misliti, da je pa to mogoče to, kar si iskal celo življenje,« priznava. Da ima Urška zgodovino težkih razmerij in bolečih družinskih izkušenj, je priznala že večkrat. Da stvari z Žanom ne bodo tekle tako, kot bi si želela, je izvedela že dokaj kmalu - dokončno pa si je sliko ustvarila šele ob ogledu oddaj in njegovih samostojnih izjav. 

image_alt
Urška iz Kmetije v solzah primorana govoriti o otroku, pokazala je slike ultrazvoka: »Nisem slab človek, komaj se držim« (FOTO)

Bežno sta se videla že v hotelu pred pričetkom snemanja, ter si takoj postala všeč

»Bežno sva se videla že v hotelu pred vstopom v Kmetijo, ko se ne bi še smela videti. Kasneje mi je povedal, da sem mu bila takoj všeč, da si je rekel, da me more imeti, da sem popolna ... ko pa sem potem poslušala njegove izjave o tem, da sem bila samo črtica, da sem bila tretja ... jaz ne vem, kje sem bila, ampak očitno ne na isti Kmetiji«. Če bi vedela, da čustva niso tako močna, bi se stvari verjetno odvile povsem drugače. Da odnos med njima ne bo pravljica, je začutila že kmalu po tem, ko sta izvedela za nosečnost. »Želela sem se prepričati, da bo vse okej, da bova to izpeljala ... zato sem tudi čakala čisto do konca z odločitvijo o otroku. Dopovedovala sem si, da mogoče ni napačen, da bo vse čisto uredu«.

image_alt
Natalija Bratkovič: »Nosečnost ni najbolj neverjetna stvar v letošnji Kmetiji, pripravite se, smo šele na polovici!« (VIDEO)

Kmetija s svojimi težkimi pogoji dela, vročine in pomanjkanja hrane zagotovo ni najboljše okolje za nosečnico, potrjuje in pravi, da je bila iskreno izmozgana in lačna. »Jaz sem že prej prosila, če bi lahko šla domov, pa nikakor ni šlo. Nato smo hoteli igro tako speljati, da bi prišla v areno, pa so jo sproti spreminjali tako, da ni uspelo ... na neki točki sem dobila občutek, da želijo, da še ostanem, tudi zaradi zgodbe na televiziji«. Kar ne bi bil noben problem, če ne bi bili Urškinemu času za odločitev šteti tedni, Odločitev za splav lahko ženska namreč sprejme do 10. tedna starosti ploda, nato pa je ta možnost mimo. 

Urška in Žan sta po šovu poskusila živeti skupaj. FOTO: zajem zaslona, Pop Tv
Urška in Žan sta po šovu poskusila živeti skupaj. FOTO: zajem zaslona, Pop Tv

»Ko je Žan prišel ven, sem šla ponj, živela sva pri meni«

Čeprav je Urška nato Kmetijo varno zapustila, pa ne smemo pozabiti, da je Žan ostal v igri. Ker pa so stiki z zunanjim svetom v šovu onemogočeni, naenkrat nista imela več možnosti komunikacije. »Nisem vedela, ali naj čakam Žana da pride ven, ali naj se sama odločim prej, časa je zmanjkovalo«. Tedni so tekli, sama pa ni vedela, kaj naj naredi: »Nisem se želela odločiti sama, to ni samo moja odločitev, to je bila največja muka«. V tem času se je precej opirala na prijateljico Carmen Osovnikar, ki ji je svetovala, da naj se odloči sama, dokler še ima čas. A Urška se je odločila počakati čisto do konca, v upanju, da se z Žanom še dovolj zgodaj vidita.

»Ko je Žan prišel ven, sem šla ponj, tisti en teden sva nato živela pri meni. Jaz sem skrbela za gospodinjstvo, on pa je večinoma igral playstation. V tistem času je meni kliknilo, da je zadnji čas za odločitev. Ne rečem, da je slab, ampak to meni ne gre v kontekst, če pričakuješ, da boš postal starš. Čez en teden sem ga torej seznanila, da želim opraviti splav. Bil je malo šokiran, a na koncu se je strinjal. Mislim, da je tudi on pri sebi vedel, da to ne bo funkcioniralo«.

Urško je Žan že večkrat prizadel. FOTO: Zajem Zaslona, Pop Tv
Urško je Žan že večkrat prizadel. FOTO: Zajem Zaslona, Pop Tv

Tako po matematiki, kot po krvnih testih, v Kmetijo ni prišla noseča

Čeprav je šlo res na tesno, ginekološki preračuni potrjujejo Urškino zgodbo, da je zanosila nekje v začetku Kmetije. »Mi smo šli pred vstopom v šov na zdravniški pregled in krvne teste. Če bi bila noseča, bi testi to pokazali, in prepričana sem, da me ne bi spustili v šov - že zaradi pravne odgovornosti«, še pove. Anja kot udeleženka resničnostnih šovov potrdi, da je to resničen standardni postopek pred vstopom. »Greš skozi zdravniški pregled kot za eno težko službo - pregledajo popolnoma vse, kri, urin, dah, EKG«. Namen pregleda je, da produkcija preveri, če si zdrav in posledično ne nosi odgovornosti za morebitne predhodne zdravstvene težave med snemanjem, kar je primerno in odgovorno do vseh sodelujočih. 

image_alt
Žiga o navezi z Dejanom, pa tudi o svojem delu izven Kmetije: »Legalno lahko izdaš račun za seks, prostitucija je registrirana na Fursu« (VIDEO)

»Takoj ko smo moje stanje potrdili, so me seznanili s tveganji in odločili, da moram domov, saj mi ne morejo nuditi ustrezne zdravstvene oskrbe in pogojev. Oni si tega ne bi privoščili«, zaključi. »Je pa res, da sem imela partnerja prej. Ampak sva bila že nekaj časa v trenjih, nisva bila skupaj, Kmetija je prišla prej«.

»Vedno je vsega kriva ženska, a otroka vendarle ne naredi sama!«

Urška priznava svoje napake, a hkrati ne more verjeti, da še vedno živimo v družbi, ki opravičuje moške. »Ženske moškim pogosto nasedemo ker želimo biti ljubljene, a na koncu smo vedno krive same, češ, zakaj si pa dala noge narazen ... žal mi je za vse tiste punce, ki gredo čez to v svojih zasebnih življenjih«. Tudi v resničnem življenju so situacije, ko se partnerstvo izkaže za neustrezno že pred rojstvom otroka, namreč zelo pogoste. Moški navadno odide, ženska pa ostane sama s svojo odločitvijo, ki je v primeru tako ene ali druge izbire težka, hkrati pa je v očeh družbe še vsega kriva sama. 

image_alt
Urška Gros je noseča: »Življenje največje blagoslove prinese po najtežjih bitkah« (FOTO in VIDEO)

»Bilo je živo bitje, ki si zasluži svoj mir ... ljudje preprosto nimajo empatije. Nerazumljivo mi je, kaj ljudje počnejo,« še zaključi. Za prihodnost upa, da bo lahko ustvarila skupnost mamic s podobnimi življenjskimi izkušnjami. »Vedno sem tu za pogovor, kot skupnost si moramo pomagati. Včasih je lažje povedati nekomu, ki ga ne poznaš. Želim si biti tu za ljudi, ki potrebujejo nekoga.«

Več iz teme

Urška GrospodkastAnja Rijavecreality checkŠOKkastKmetijaresničnostni šov
ZADNJE NOVICE
12:22
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NASILJE

Katarina (33): »Stiskala me je, da sem skoraj zadušila, potem me je na živo rezala!« Dojenček umrl po dveh dneh

Katarina in Marko sta vložila ovadbo proti srbski bolnišnici, kjer je njuna novorojenčica umrla.
14. 5. 2026 | 12:22
11:41
Novice  |  Kronika  |  Doma
V SREDO

Jadralni padalec v težavah, pristal na drevesu

Obveščen je bil tudi preiskovalec letalskih nesreč.
14. 5. 2026 | 11:41
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ja, tudi aluminijasta folija se lahko pokvari: ti znaki to razkrivajo

Večina ljudi aluminijasto folijo uporablja predolgo, ne da bi opazili opozorilne znake.
Kaja Berlot14. 5. 2026 | 11:30
11:25
Bulvar  |  Tuji trači
GLAMUR

Joan Collins na rdeči preprogi: tako je pri 92 letih zasenčila vse

Legendarna zvezdnica je znova dokazala, da glamur nima starostne omejitve.
14. 5. 2026 | 11:25
11:22
Novice  |  Svet
IZ ZAKULISJA

Brigitte Macron klofnila Emmanuela Macrona zaradi sporočil, ki jih je prejemal od iranske igralke (FOTO)

Le kakšna sporočila naj bi ji pošiljal? Menda je šel malo predaleč.
14. 5. 2026 | 11:22
11:11
Novice  |  Slovenija
PALIATIVNA OSKRBA OTROK

Zdravnica Anamaria Meglič, ki spremlja bolne otroke, ki se jim življenje izteka: 70 otrok ta hip v obravnavi (VIDEO)

V osmih letih je tim za paliativno oskrbo otrok na Pediatrični kliniki v Ljubljani spremljal približno 170 otrok, od katerih jih je približno polovica že pokojnih.
Nina Čakarić14. 5. 2026 | 11:11

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Tiha evropska strategija, o kateri se govori vse glasneje

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Naslov odloča več, kot si mislite: preverite svojo možnost

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Kaj so jedli Rimljani, vitezi in kaznjenci? Odgovor vas čaka na gradu

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova doba povezanosti? Nekateri pravijo, da poti nazaj ni več

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Skriti adut Jadrana: tukaj lahko oddihujete ceneje in bolj sproščeno

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Novost, ki olajša nakupovanje

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki