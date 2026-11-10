Usodni klic slovenskemu glasbeniku: Mislil je, da gre za nateg, nato se mu je spremenilo življenje (VIDEO)

Prav to se je zgodilo Maju Vrhovcu, ki je pred dobrimi tremi leti postal novi glas legendarne slovenske zasedbe Pop Design. V novem ŠOKkastu je razkril neverjetno zgodbo o telefonskem klicu, za katerega je sprva mislil, da gre za neslano šalo. Takrat je bil na pomembni življenjski prelomnici, saj se je njegova dotedanja glasbena pot s skupino Riverton počasi zaključevala. »Prej sem bil v skupini Riverton. Bili smo fantje, ki smo bili praktično skupaj že od osnovne šole. Potem smo kar dobro začeli. Nato pa se je zgodila korona,« se je spominjal. Pandemija je dodobra premešala karte na slovenski glasbeni sceni, v tem času pa je Pop Design zapustil tudi Miran Rudan. In prav takrat je zazvonil Majev telefon.

Mislil je, da ga nekdo zafrkava, zato je prekinil klic

»Neko nedeljo zjutraj je deževalo. Jaz sem še spal. Mislim, zbudil sem se, pa sem šel nazaj spat. In me pokliče Tone Košmrlj,« je pripovedoval Vrhovec. Ker številke ni poznal, ni niti slutil, kdo ga kliče. »Oglasim se, pa pravi: 'O, tukaj Tone Košmrlj. Bi pel pri Pop Designu?' Sem rekel: 'Pa kdo me zdajle zajebava?' Prekinil sem klic,« je v smehu razkril. Prepričan je bil namreč, da se je nekdo od prijateljev odločil ponorčevati iz njega. Toda telefon je znova zazvonil in na drugi strani je bil res Tone Košmrlj, ki mu je pojasnil, da iščejo novega pevca. Vrhovec je povabilo sprejel, a ga je čakalo novo presenečenje. Ko je prišel na dogovorjeno poskusno vajo, je namreč ugotovil, da sploh ne gre za običajno vajo, temveč za zasebno zabavo, na kateri bo moral kar takoj stopiti pred občinstvo. »Takoj sem šel na oder. Vrgli so me v vodo in sem splaval,« je slikovito opisal svoj ognjeni krst.

V dveh tednih se je moral naučiti kar 30 pesmi

Začetek v novi skupini je bil vse prej kot enostaven, saj mu je Košmrlj poslal seznam štiridesetih skladb, ki jih je moral obvladati. »Znal sem deset največjih hitov. Ostale sem se v dveh tednih naučil na pamet,« je razkril. Čeprav je bil izziv velik, je imel eno pomembno prednost: Pop Design je bil že od nekdaj njegova najljubša slovenska skupina. »Vedno sem bil v tem, v tej zvrsti, v nekem pop-rocku. Tudi Bon Jovi mi je bil zelo, zelo všeč. In Pop Design je praktično slovenski Bon Jovi,« je povedal. Njihove uspešnice so poslušali tudi doma, zato je bilo zanj povabilo nekaj posebnega. Obenem se je zavedal, da stopa v velike čevlje in da imajo poslušalci do legendarnih pesmi posebna pričakovanja. Prav zato si je zadal, da bo skladbe izvajal spoštljivo in čim bolj kakovostno.

Legendarni skupini se je priključil kot nov član. FOTO: Cotar Denis

Od nekaj deset poslušalcev do večtisočglavih množic

Čeprav bi marsikdo pomislil, da je bil največji pritisk naslediti prejšnjega pevca, Vrhovec pravi, da je bil zanj precej večji izziv preskok na velike odre. Pred prihodom v Pop Design je bil vajen nastopov pred nekaj deset ljudmi, nenadoma pa se je znašel pred več tisoč obiskovalci. Zanimivo je, da mu je pred veliko množico včasih celo lažje nastopati kot pred majhno skupino ljudi, kjer vidi prav vsakega posameznika. Nastop v ljubljanskem Tivoliju, ki se mu je še pred leti zdel povsem nepredstavljiv, je tako postal resničnost. Iz fanta, ki je doma poslušal uspešnice svojega najljubšega benda, se je prelevil v človeka, ki jih danes prepeva na največjih odrih. In vse se je začelo z enim deževnim nedeljskim jutrom ter telefonskim klicem, ki ga je sprva brez pomisleka prekinil.