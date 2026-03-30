Vedeževalec Blaž ekskluzivno v ŠOKkastu: »V srcu sem vedel, da sem nedolžen« (VIDEO)

Blaž Knez, v Sloveniji bolje znan kot vedeževalec Blaž, se je po razburkanem letu znova pojavil v podkastu ŠOKkast že drugič. Njegov prvi intervju je podrl vse rekorde, zdaj pa se je vrnil z izkušnjami, ki so ga zaznamovale tako osebno kot profesionalno. V ospredju je bila afera čiščenja črne magije, zaradi katere se je znašel pod drobnogledom javnosti. A kot poudarja sam, se je zgodba razpletla v njegovo korist. »V srcu sem vedel, da sem nedolžen in to je tudi sodišče hitro spoznalo,« je povedal brez olepševanja. V istem obdobju se je umaknil tudi s televizije, kjer je nekoč napovedoval prihodnost iz kart, in začel znova tokrat bolj previdno, a z jasnim ciljem.

Razpet med Slovenijo in tujino: napovedi, ki so se uresničile

Knez danes deluje med Slovenijo in tujino, kjer, kot pravi, njegov posel še bolj cveti. Spomnil se je tudi svojih preteklih napovedi, ki so dvignile precej prahu. Med drugim je Damjanu Murku napovedal poroko in celo prihod otroka, še preden je bilo karkoli potrjeno. »Smrt in novo življenje se vedno navoha,« je dejal in dodal, da so ga takšne izkušnje še bolj utrdile v prepričanju, da ima poseben dar. V podkast je prinesel tudi karte in pogledal v prihodnost države. Njegove besede niso bile spodbudne: »Karte so grozne, niso lepe ...« Je pred nami politični pretres ali celo predčasne volitve? Odgovor je pustil odprt, a nelagoden.

Kaj nas čaka v prihodnje? Blaž Knez je pogledal v karte. FOTO: Marko Feist

Notranji boj in nova ravnovesja: ko telo reče dovolj

Za dramatičnimi napovedmi in javnimi nastopi pa se skriva tudi osebna zgodba, ki je prvič razkrila njegovo ranljivost. Knez je spregovoril o psihičnih stiskah, ki so ga prisilile, da se ustavi. Doživel je anksioznost, težave s spanjem in dihanjem – stanje, ki ga prej ni poznal. »Prvič v življenju sem moral upočasniti,« je priznal. Ta prelomnica ga je prisilila, da je poiskal notranji mir in znova ovrednotil svoj tempo življenja. Kljub vsemu pa ostaja zvest svojemu poslanstvu. Napovedi, povezovanja ljudi in zgodbe, ki segajo onkraj vsakdanjega, ostajajo del njegove poti. A tokrat bolj umirjeno, z zavedanjem, da tudi on ni nedotakljiv.