Vedeževalec Blaž o osebni stiski: »Tri dni nisem mogel dihati, skoraj mi je razneslo glavo!« (VIDEO)

Blaž Knez bolj znan, kot vedeževalec Blaž je ponovno gostoval v našem studiu in za ŠOKkast delil tudi nekaj zelo zasebnih stvari. Tudi o boju z duševnim zdravjem, ki ga je bil pred nekaj leti. Zaradi svojih izkušenj z anksioznostjo in stresom je Blaž postal bolj zavesten glede svojega zdravja in dobrega počutja. »Prišel je dan, ko mi je skoraj razneslo glavo,« je razkril. Naučil se je, da je pomembno, da človek sledi svojim željam in ciljem na način, ki je zanj najbolj naraven in zdrav. Blaž verjame, da je ključ do uspeha v tem, da človek sledi svojim željam jasno in brez prevelikega pritiska, saj le tako lahko doseže svoje cilje in ohranja notranji mir.

Blaž Knez je bil ponovno gost v ŠOKkastu. FOTO: Marko Feist

Tudi o črni magiji

Blaž Knez je skozi svoje osebne izkušnje in delo pridobil globoko razumevanje pomena ravnotežja med delom in zdravjem. Njegova sposobnost napovedovanja prihodnosti in glasbeni talent sta le del njegove širše zgodbe, ki jo zaznamujejo osebna rast, premagovanje izzivov in skrb za lastno dobro počutje. Spregovoril je tudi o aferi, ki je odmevala v preteklem letu, povezana z obtožbami o čiščenju črne magije. Poudaril je, da je bil hitro oproščen vseh obtožb in da so ljudje, ki ga poznajo, ostali zvesti. Tisti, ki so ga že prej sovražili, so obdržali svoje mnenje. Blaž se ne obremenjuje s tem, kaj si drugi mislijo, in se osredotoča na svojo pot.