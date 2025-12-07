Voditelj z nacionalke ujet v bunkerju med bombardiranjem (VIDEO)

Ciril Horjak je eden najbolj prepoznavnih slovenskih striparjev, ilustratorjev in karikaturistov — znan tudi pod vzdevkom “Dr. Horowitz”. Zdaj se je znašel tudi v vlogi televizijskega/nastopajočega voditelja, saj bo v sodelovanju z Ana Maria Mitić vodil letošnji 33. Dobrodelni Miklavžev koncert na RTV-ju.

Skupaj sta eksplozivna kombinacija. FOTO: Marko Feist

V nedavnem podkastu ŠOKkast je Ciril pripovedoval o tem, kako je nedavno med bombardiranjem v Kijevu preživel vrtoglav strah in negotovost — s prijatelji je iskal zavetje v zaklonišču. V tistem napadu meseca avgusta je bilo ubitih najmanj 21 ljudi, med njimi štirje otroci, ranjenih pa okoli 50 ljudi. Škodo je utrpelo več stanovanjskih objektov, poškodovana je bila tudi stavba delegacije EU. Ob omembi tisto izkušnje je spomnil tudi na poseben trenutek preživetja: ko so med skrivanjem vendarle odprli flašo vodke. V Kijev se je sicer odpravil na srečanje z Oleno Dzjuba Pogrebnjak s kijevskega inštituta za filologijo. Spoznala sta se v Ljubljani, dogovarjata pa se za delavnice, ki bi jih Horjak izvedel v Kijevu.

Ciril Horjak je skozi svojo dolgo kariero naredil več kot 1200 ilustracij za slovenski časopis Večer, objavljal stripe in karikature v mednarodnih revijah, oblikoval prvo slovensko strip-učno knjigo in pogosto komentiral družbeno politične teme z risbo. Ko ga danes gledamo kot televizijskega voditelja dobrodelnega dogodka, vidimo nekoga, ki je s svojo ustvarjalnostjo in življenjskimi izkušnjami.

