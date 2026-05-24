Ana Tavčar iskreno: »Uredniški pritiski so bili vsak dan ...«

Ana Tavčar je bila gostja v ŠOKkastu, kjer je spregovorila tudi o uredniških pritiskih na RTV-ju. Na vprašanje, ali jih je v času dela na televiziji čutila in ali se jim je morala kdaj upreti, je odgovorila neposredno: »Da, jasno. Vsak dan. To je del vsakdana.« Ob tem je poudarila, da je treba v televizijskem delu spoštovati uredniško hierarhijo, tudi kadar se z urednikom ne strinjaš. A meja po njenem obstaja: če uredniška politika škodi programu ali gledalcem, je človek po svoji etiki dolžan spregovoriti.

Ana Tavčar je bila dolga leta novinarka in voditeljica na nacionalni televiziji.. FOTO:

Tavčarjeva zagovarja ravnotežje med spoštovanjem nadrejenih in zdravo kritiko. Kot pravi, mora kolektiv povedati, ali je zadovoljen, hkrati pa spoštovati vloge, saj to prinaša red. Ključno je, da so na vodilnih mestih ljudje z znanjem. Takrat pritiski niso nesmiselni, ampak služijo boljšemu programu. »Zame je televizija še danes predvsem dobra televizija za ljudi,« je poudarila in dodala, da ne sme biti pomembno, kdo s kom pije kavo, kdo je s kom prijatelj ali kdo gre s kom na kosilo. Pomemben je dober program.