Arnold Schwarzenegger in slovenski igralec sta postala eno (VIDEO)

Slovenski igralec Andrei Lenart se je po vlogi v težko pričakovani Odiseji režiserja Christopherja Nolana povzpel med najbolj opažene slovenske obraze v Hollywoodu. Ob boku velikih zvezdnikov je dokazal, da lahko igralec iz Slovenije prodre v sam vrh filmske industrije, še pred tem pa se mu je skoraj uresničila velika otroška želja. Sodeloval je namreč pri animirani antologiji Secret Level, v kateri je v tretji epizodi upodobil kralja Elstroma. Njegove gibe, obrazno mimiko in premikanje ust so s tehnologijo zajemanja gibanja prenesli na animirani lik, glas pa mu je posodil nihče drug kot Arnold Schwarzenegger. »V bistvu sva bila eno,« je Lenart povedal v novem ŠOKkastu. Arnold je svoje replike posnel že prej, zato jih je Lenart med snemanjem poslušal skozi slušalko in jim moral popolnoma prilagoditi vsak gib obraza in telesa.

Arnolda je poslušal celo v spanju

Za pripravo je imel le tri dni, zato je približno 15 minut Schwarzeneggerjevega govora poslušal znova in znova, dokler ga ni poznal skoraj na pamet. Priznal je, da ga je imel po celodnevnem poslušanju že tako globoko v glavi, da ga je slišal celo v spanju. Pomagalo mu je tudi to, da je igralca že večkrat oponašal, njegova imitacija pa vedno znova navduši poslušalce. Tudi v ŠOKkastu je pokazal, kako dobro zadene Schwarzeneggerjev značilni glas in naglas. Čeprav svojega idola na snemanju ni srečal v živo, ima občutek, kot da sta vendarle sodelovala iz oči v oči. Režiser je celo njegove slušalke, skozi katere je ves čas poslušal Arnoldov glas, poimenoval kar »Ernold«. Le malo je torej manjkalo do pravega srečanja, a Lenart je z legendo akcijskih filmov kljub temu ustvaril isti lik in izpolnil del svojih velikih filmskih sanj.