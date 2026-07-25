Grožnje slovenskemu voditelju: Zaenkrat izjavljam, da sem še živ (VIDEO)

Po letošnjih Melodijah morja in sonca ni odmevala le glasba, temveč tudi besedni spopad, v katerega se je zapletel Iztok F. Gartner. Filmski kritik in poznavalec medijske krajine je v novem ŠOKkastu razkril, da se nikoli ne želi z nikomer skregati, a zaradi svoje neposrednosti pogosto zaneti ogenj. »Nisem konfliktna oseba. Napišem pa. Zdaj pa, če mi drugi zameri, kaj naj,« je dejal. Po njegovih besedah se nedolžna pripomba hitro spremeni v prepir, še posebej ko se vanj vključijo komentatorji in privrženci ene ali druge strani. Takrat se nanj vsuje množica žaljivih komentarjev, posledice pa niso nedolžne. »Na koncu dneva ugotoviš, da ti gre energija, dobra volja in da si dobil sovražnike,« je priznal. Do konflikta je prišlo zaradi pripombe, da je pesem skupine Il divji Morje mi zelo podobna pesmi Poletna skupine Čuki.

FOTO: Luka Maček

Zaenkrat je vse mirno

Gartner vztraja, da ne želi nikogar prizadeti in da se pogosto le šali ali provocira. »Včasih pa povem resnico, resnica pa boli. Če imaš slab komad, imaš pač slab komad,« je bil brez dlake na jeziku. Po sporu, povezanem z MMS, naj bi druga stran nenadoma potihnila, pred tem pa ga je nekdo posvaril z besedami: »Boj se sovražnika, ki je tiho.« Gartner se je na opozorilo odzval v svojem značilnem slogu in dejal, da za zdaj javno sporoča, da je še živ. Pojasnil je, da trenutno vlada mir, saj ne prejema več zasebnih sporočil in se ne zapleta več v dvoboje na Facebooku. Omenil je tudi grožnje s tožbami, obtožbe in morebitno vpletanje Komisije za preprečevanje korupcije, vendar podrobnosti ni razkril.

Najbolj ga žalosti, da je zaradi prepira v ozadje padla sama prireditev. Poudaril je, da je bila glasba lepa, dogodek pa uspešen, toda na naslovnicah so se znašli spori namesto nastopajočih. »To ni pošteno do udeležencev, ki so nastopili na MMS-u,« je sklenil. Umetniški vodja prireditve Andrea Flego je po njegovih besedah dogajanje pošteno in uradno pojasnil, Gartner pa upa, da je vroča zgodba zdaj vendarle končana. Za zdaj je tiho – vprašanje pa je, ali bo tako tudi ostalo.