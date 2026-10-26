Zala Udir, bonus mama: »Ne mislite, da želimo nadomestiti biološko mamo« (VIDEO)

Zala Udir, ki je tudi sama mačeha, se je zato odločila, da bo ženskam s podobnimi izkušnjami ponudila podporo, in ustanovila skupnost Aurapax. V podkastu ŠOKkast je spregovorila o predsodkih, odrekanju lastnim sanjam, zapletenih družinskih odnosih in ljubezni, zaradi katere je vredno premagovati ovire.

»Nikar ne mislite, da želimo nadomestiti biološko mamo«

Zala Udir je ena tistih žensk, ki so se znašle v vlogi mačehe, ne da bi pravzaprav vedele, kaj jih čaka. Sama raje uporablja izraz bonus mama, ki izvira iz skandinavskih držav in ima precej lepši pomen od tradicionalnega poimenovanja mačeha. »Meni se zdi, da res lepo opiše to, da prineseš v družino svoj bonus. Da si res za otroka dodatna oseba, na katero se lahko opre. In nikakor ne nadomeščaš biološkega starša,« je pojasnila. V Sloveniji pa ta izraz še ni tako uveljavljen, zato se številne ženske težko poistovetijo s svojo novo družinsko vlogo. »V vsakdanjem življenju nikoli ne rečeš, da si mačeha ali da si krušna mama,« je opozorila. Še večjo težavo predstavljajo pričakovanja okolice in predsodki, ki mačehe spremljajo že stoletja. K negativni podobi so svoje prispevale tudi pravljice, v katerih so mačehe pogosto predstavljene kot hudobne ženske. Zala si želi, da bi ljudje razumeli, da bonus mama ni tekmica otrokovi materi, temveč nekdo, ki lahko družino obogati. Prav zaradi nerazumevanja in številnih vprašanj, s katerimi se ženske srečujejo, se je odločila ustvariti prostor, kjer bodo lahko o svojih izkušnjah odkrito spregovorile.

FOTO: Neža Kralj

Zaradi partnerjevih otrok se je včasih treba odpovedati tudi svojim sanjam

Vstop v sestavljeno družino lahko prinese precej več sprememb, kot si ženska sprva predstavlja. »Ti se v življenju ne pripravljaš na to vlogo, potem pa kar naenkrat padeš vanjo. Ni nobenega priročnika, ki bi ga prebral,« je iskreno priznala Zala. Poleg prilagajanja otrokom, ki že imajo oblikovane navade in vzgojna pravila, se mora nova partnerica pogosto soočiti tudi z odrekanjem. Če si je denimo nekoč želela živeti v tujini, se lahko njene želje spremenijo, ker partnerja na Slovenijo veže otrok. »Mogoče se moraš kakšnim sanjam malo odpovedati ali pa jih preoblikovati,« je pojasnila. Sama je potrebovala čas, da je našla ravnovesje med družinskim življenjem in lastnimi potrebami. Danes poudarja, da je lahko predana članica družine, ne da bi pri tem izgubila svojo identiteto. Še vedno uresničuje svoje cilje, se druži s prijateljicami in si vzame čas zase. Ob tem priznava, da ima včasih občutek, da so mačehe pod precej strožjim drobnogledom kot biološki starši ali očimi. »Če je kaj narobe, je verjetno ona kriva,« je opisala predsodek, s katerim se po njenem mnenju pogosto srečujejo ženske v tej vlogi.

Ustanovila skupnost, kjer lahko mačehe končno spregovorijo brez obsojanja

Prav zaradi številnih izzivov je Zala ustanovila skupnost Aurapax, namenjeno podpori članom sestavljenih družin, predvsem bonus mamam. Želela je ustvariti varen prostor, kjer bi lahko ženske brez strahu pred obsojanjem delile svoje izkušnje, dvome in stiske. Skupnost organizira delavnice v majhnih skupinah, v katerih sodeluje največ pet žensk, ter ponuja individualne pogovore. Prvo srečanje običajno poteka v živo, nadaljnja pa prek spleta, da je sodelovanje čim bolj dostopno. Pogovarjajo se o odnosih s partnerji, razlikah pri vzgoji otrok, postavljanju meja in iskanju lastnega mesta v družini. Zala poudarja, da se sestavljene družine med seboj zelo razlikujejo, zato enotnega recepta za uspeh ni. »Nekje se nov partner res vključi, nekje sploh ni vključen,« je pojasnila. Čeprav se trenutno posveča predvsem mačeham, je skupnost namenjena tudi drugim članom sestavljenih družin. Njena velika prednost je, da Zala izzive pozna iz lastnih izkušenj, saj je tudi sama bonus mama in izhaja iz sestavljene družine. Ženskam želi predvsem pokazati, da v svojih občutkih niso same in da jim ni treba v tišini prenašati vseh težav.

»Največji alarm je, če partner mačehi ne daje njene vrednosti«

Kljub številnim preizkušnjam Zala verjame, da je lahko življenje v sestavljeni družini izjemno lepo, če partnerski odnos temelji na trdnih temeljih. Prav ljubezen do partnerja je bila tudi zanjo glavni razlog, da je sprejela vse izzive, ki jih prinaša vloga mačehe. »Zame je zagotovo partner,« je odgovorila na vprašanje, kaj jo je prepričalo, da je stopila na to pot. Podobno opaža pri ženskah, ki prihajajo po pomoč v njeno skupnost. »Pri vseh mačehah, ki pridejo, najprej začutim to globoko ljubezen do partnerja,« je povedala. Toda ljubezen po njenem mnenju ne pomeni, da mora ženska v odnosu pristati na vse. Med pogovori se namreč dotaknejo tudi vprašanja, kdaj postanejo družinske preizkušnje preveliko breme in kdaj ženska v odnosu preveč trpi. »Če se začuti, da partner mačehi ne daje njene vrednosti, predvsem v partnerskem odnosu, je to zame največji alarm,« je opozorila. Ob tem poudarja, da se mora vsaka ženska sama odločiti, kakšen odnos želi in koliko je pripravljena sprejeti. Njeno najpomembnejše sporočilo je, da bonus mama ne sme pozabiti nase, saj si tudi ona zasluži ljubezen, spoštovanje in občutek pripadnosti.