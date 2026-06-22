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Žan Serčič in Arijana Lucas: Srhljivo je govoriti o tem (VIDEO)

Venera in Mars iz istega planeta: iskreno prijateljstvo, ki je rodilo uspešnico.
Arija Lucas in Žan Serčič sta posnela duet, ki navdušuje. FOTO: Marko Feist
Arija Lucas in Žan Serčič sta posnela duet, ki navdušuje. FOTO: Marko Feist
Petra Kalan
 22. 6. 2026 | 19:00
3:01
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Žan Serčič in Arijana Lucas sta z novim duetom Mars in Venera osvojila radijske valove in poslušalce, a njuna zgodba sega daleč nazaj. Spoznala sta se pred približno desetimi leti na Kongresnem trgu, kjer je Arijana prvič videla Žana na odru in ga takoj opazila zaradi njegovega posebnega načina nastopanja. Kasneje sta si izmenjala kontakte, a do resnega sodelovanja je prišlo šele čez čas. Arijana je odkrito priznala: »Takrat sem ga prvič videla v živo in me je navdušil njegov način nastopanja.« Žan se spominja skromnih začetkov, ko je nastopal pred majhnim občinstvom, a vedno z enako predanostjo. Prav ona je bila tista, ki ga je po nekaj mesecih sama poklicala in izrazila željo po sodelovanju. Danes pravita, da ju povezuje predvsem glasba in močno prijateljstvo. Med njima nikoli ni bilo romantične iskrice, kar sta oba tudi jasno potrdila.

Boleča izkušnja, zaradi maščevanja

V pogovoru sta odkrito spregovorila tudi o izzivih glasbene poti in osebnih preizkušnjah. Arijana je razkrila bolečo izkušnjo po razhodu, ko so ji bili izbrisani videospoti in je izgubila pomemben del svojega ustvarjanja. »Na koncu sem morala vse skupaj sprejeti kot nov začetek,« je povedala in dodala, da druge možnosti pravzaprav ni imela. Žan se s takšnimi situacijami sooča drugače, saj verjame, da je ključno ohraniti fokus na napredku. »Ko enkrat pošlješ pesem med ljudi, nimaš več vpliva na to, kako jo bodo sprejeli,« poudarja. Oba se strinjata, da je v glasbi pomembno spustiti pričakovanja in zaupati procesu. Dotaknila sta se tudi ranljivosti, ki jo Arijana vidi kot pogum, ne šibkost. Žan pa dodaja, da umetnost pogosto nastane prav iz najtežjih življenjskih izkušenj.

V studiu sta zapela hit Mars in Venera. FOTO:ŠOKkast
V studiu sta zapela hit Mars in Venera. FOTO:ŠOKkast

Jasne meje v odnosu in zgodba, ki je rodila pesem

Njuna zgodba je povezana tudi s pesmijo Mars in Venera, ki je hitro postala uspešnica. Žan je razkril, da je pesem nastala na kitari, ki ima zanj posebno čustveno vrednost, saj jo je prejel od prijatelja. »To je darilo mojega zelo dobrega prijatelja in nanjo nisem vezan samo zaradi glasbe, ampak zaradi zgodb, ki jih nosi,« je povedal. Arijana in Žan sta ob tem jasno poudarila, da med njima nikoli ni bilo romantičnih čustev. »Med nama je bil vedno prisoten bolj brat-sestra odnos,« je dejal Žan. Oba menita, da so jasne meje ključne za dobro sodelovanje in ustvarjalno delo. Arijana pa dodaja, da bi se v primeru zapletov težko ohranilo enako zaupanje in sproščenost. Njuna zgodba tako ostaja predvsem zgodba prijateljstva, glasbe in iskrenosti, ki povezuje.

Ranljivost, glasba in moč, da greš naprej

Tudi Žan je v pogovoru pokazal ranljivejšo plat, ki je občinstvo na odru pogosto ne vidi. Spregovoril je o težkih izkušnjah iz otroštva, o ranah in vzorcih, ki jih je predeloval skozi glasbo, branje in delo na sebi. »Na nek način je srhljivo o tem govorit,« nam je razkril, ko je odprl svojo dušo in povedal, kaj vse je preživljal v otroštvu. Ob tem je poudaril tudi moč umetnosti: »Na nas umetnikih je, da neka težka čustva izrazimo, da jih lahko ljudje začutijo.« Poudaril je, da ni pomembno le, koliko se naučimo, ampak tudi, česa se moramo v življenju odučiti. Z Arijano ju povezuje podobno razumevanje ranljivosti, iskrenosti in moči, ki jo lahko človek najde v ustvarjanju.

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