Zato je Helena Blagne odpovedala sodelovanje z Rebeko Dremelj (VIDEO)

Gorka Berden se je pridružila predstavi Šminka in Sekirca, kjer igra skupaj z Rebeko Dremelj. Čeprav je v projekt vstopila sredi vaj, se je hitro prilagodila in uživa v sodelovanju. Vlogo mestne gospe Viktorije bi morala sprva odigrati slovenska pevka Helena Blagne, vendar so ji na pot prišle družinske zadeve, zato je ekipa iskala njeno zamenjavo. »Počaščena sem, da so se zelo hitro spomnili name,« nam je razkrila Gorka. Predstava je komedija, ki se dogaja v gozdu in prinaša veliko smeha in komičnih situacij.

Rebeka je v Jamski ženski pilila igralski talent in se po skoraj 200 ponovitvah izurila v pravo profesionalko, Gorka pa je še enkrat dokazala, da velja za eno najbolj kakovostnih igralk na naši sceni. FOTO: Marko Pigac

Gorka Berden je svojo mladost preživela v tujini, kar je močno zaznamovalo njeno življenjsko pot in kariero. Pri petnajstih letih se je skupaj z mamo in sestro preselila v Lizbono, kjer je njena mama postavljala prvo slovensko veleposlaništvo. Selitev v Lizbono je bila zanjo zelo težka, saj je morala zapustiti svoje prijatelje, šolo in vse, kar ji je bilo domače. Prilagajanje novemu okolju in učenju portugalščine je bilo sprva izziv, vendar je sčasoma začela ceniti lepote in prijaznost Lizbone ter njenih prebivalcev. Gorka je širšo slovensko javnost osvojila z vlogo Miše v seriji Da, dragi, da, draga. Čeprav je bilo snemanje naporno, je bila izkušnja zelo pozitivna in ji je prinesla prepoznavnost. Serija je odsevala povprečne slovenske odnose in gledalci so se zlahka poistovetili z liki. Po uspehu v seriji se je Gorka bolj usmerila v komercialno gledališče, kar ji je prineslo nove priložnosti. Vendar pa včasih pogreša bolj dramske in eksperimentalne vloge, ki jih je igrala prej. Zdi se, da je težko kombinirati obe poti, saj jo zdaj bolj povezujejo s komercialnimi projekti.

