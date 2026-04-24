Žiga o navezi z Dejanom, pa tudi o svojem delu izven Kmetije: »Legalno lahko izdaš račun za seks, prostitucija je registrirana na Fursu« (VIDEO)

Žiga Florjan Sedevčič, zeliščar, zdravilec, pornograf, človek iz ozadja in občasno tudi ospredja dogajanja za odrasle ter raziskovalec vsaj še desetih drugih področij ni ravno nekdo, ki bi ga pričakovali v resničnostnem šovu. Najprej zato, ker v javnosti redko srečamo like iz ozadja porno industrije, pa tudi zato, ker osebi kot je Žiga nikdar ne bi pripisali interesa za nekaj takega, kot je Kmetija. Kar pa ni čisto pravilen pogled. Psihološke dinamike, življenje v stiku z naravo, osvetljevanje skritih področij družbe in konec koncev tudi šokantnost so nekaj, kar imata Žiga in Kmetija skupnega. »Realno, za zraven sem mislil tudi, da bo to malo bolj dopust. Pa sem se zmotil!«. Video podkasta si lahko ogledate pod tem odstavkom.

Nekoč žigolo, danes tegobe spolnosti in družbe vidi precej širše

O Žigi je bilo v preteklosti že kar nekaj napisanega. Leta 2018 je organiziral delo društva Dobra družba, ki je prevzelo vlogo nekakšnega sindikata spolnih delavcev. Bil je eden izmed prvih, ki je pri nas sploh razgrnil stanje in dogajanje na trgu spolnega dela, kar je seveda nemogoče narediti brez, da bi vzdignil ogromno prahu. »Slovenci imamo v resnici ogromno zelo uspešnih žigolov, ki večinoma delajo po tujini. Imamo tudi kar nekaj znanih t.i. escort deklet (spremljevalk, ki ne nudijo nujno spolnih uslug). Ena izmed njih je še posebej znana, tudi v svetovnih političnih krogih, ravno pred kratkim je morala dati izjavo, da ni povezana z Izraelom,« razkriva Žiga, ki za zraven poudarja, da se v teh poklicih veliko vloži v zaščito identitete.

Žiga Sedevčič leta 2019 kot predsednik društva Dobra družba, ki je za stranke organizirala žigole. FOTO: Dejan Javornik

Ozaveščanje o spolnem delu je pomembno, a še pomembneje je zaščititi otroke

»Od 2008 je pri nas prostitucijo mogoče prostitucijo registrirati kot dejavnost na Fursu in odpreti s.p. Lahko legalno izdaš račun za seks pol ure ali eno uro«. Javnost tega povečini sploh ne ve, in čeprav je svojo kariero posvetil ozaveščanju o spolnem delu, se Žiga s tem povsem strinja. »Javnost pripada vsem, tudi najmlajšim. Sem zagovornik tega, da se otrokom in mladim omogoči otroštvo popolnoma brez stika o tematikah industrije za odrasle. Tako mora biti in ostati«. Še več, glede na smeri razvoja sveta podpira tudi, da se otroke obvaruje pred mobilnimi telefoni in družabnimi omrežji kar se da dolgo.

Da ima Žiga še posebej mil, a hkrati zelo resen pogled na vzgojo otrok, je pokazal tudi v Kmetiji. »Narediti otroka je najlažja stvar na svetu, a vzgojiti ga, najtežja,« je pokomentiral dogajanje med Urško Gros in Žanom Zoretom, ki se je iz radosti hitro obrnilo v nočno moro. Trdno verjame, da vzgoja ni samo odgovornost staršev, ampak celotne družbe. Klimo je tu zelo spremenil pojav platforme OnlyFans, ki je ljudem v parih letih popolnoma spremenila odnos do mehke pornografije, tudi mladim.

»Naša država, z dvema milijonoma ljudi, je v samem vrhu kupovanja vsebin na platformi. Nismo sicer dobri samo v tem, dobri smo tudi v športu, bili smo tudi pri vrhu v samomorih, pa so nas Madžari prehiteli,« se brez dlake na jeziku smeje Sedevčič.

Žiga in La Toya sta ravno v Kmetiji zaprla več let staro zamero, ki v resnici ni bila posebej huda. FOTO: zajem zaslona, Pop TV

Turbolentno in včasih malo smešno prijateljstvo z La Toyo: »Latojči, kaj je to?«

Ob omembi industrije za odrasle seveda ne gre mimo La Toye Lopez, ki je v resničnostnem šovu Kmetija pustila neizbrisen pečat, tako letos, kot leta 2009 s poroko z Arturjem Šternom. Da se z Žigo poznata že od prej, smo izvedeli že takoj, ko je osupla La Toya zagledala Žigov obraz med portreti tekmovalcev. Po njenih besedah naj bi bila že kar nekaj let v sporu, a se je izkazalo, da ju bo spravila ravno letošnja Kmetija.

»La Toya je malo ljubosumna, ampak jo razumem, v času sodelovanja sem res moral deliti pozornost še drugim. Čeprav sva imela nekaj prigod, recimo nekega dne sva sedela za mizo pri kosilu in mi na telefon prileti nek članek, intervju, kjer La Toya udriha čez mene. Pa jo pogledam in pravim, Latojči, kaj je to? Pa ona reče, ja, tako sem se pač počutila tisti dan. Pa sem rekel, ajd, dobro. In jeva naprej. Takrat sem bil vsega vajen«.

Kaj pa Dejan, ki ga je vrgel ven? »V Kmetiji sva imela oddajo Nostradamusove večerje«

Ob trenutnem dogajanju okoli Dejanja Guzeja ne gre pozabiti, da sta bila začasa Žigovega obdobja v Kmetiji prijatelja. »Srečo sem imel, ker se je Dejan zanimal za podobne stvari kot jaz. Skupaj sva predvidevala dogajanje za en dan ali cel teden vnaprej. Imela sva celo svojo oddajo, Nostradamusove večerje, vendar tega niso veliko vključili v program«. Meni, da predvsem zato, ker so bile njune napovedi zelo pogosto pravilne. Na koncu pa ga je seveda ravno Dejan vrgel ven, čeprav sta si bila blizu. »Ne glede na poraz sem ga dobro držal. Takrat sem imel še celih petnajst kilogramov manj, kot zdaj. Ven sem odšel na moč, častno«. Čast je nekaj, na kar veliko da, in v tej moški in odgovorni energiji želi biti vzor mlajšim fantom.

Žigo je iz Kmetije z izborom v dvoboj vrgel ravno domnevni prijatelj Dejan. FOTO: zajem zaslona, Pop TV

»Veliko ljudi hodi na prostitutke, pa v resnici potrebujejo psihoterapevta«

Kot že znano se Žiga leta porno industriji posveča veliko manj kot nekoč, še vedno pa ostaja del drugih poklicev, ki jo spremljajo. »Organizacija Dobra družba še vedno nadaljuje svoje delo, trenutno uvajamo poklic cartalca«. Gre za posebno vrsto stikov s stranko, ki ni spolne narave, ampak nudi telesno bližino in predvsem družbo osamljenim. Tovrstna usluga je že dolgo zelo popularna recimo na Japonskem. »Ljudje so zelo sami. Ogromno je enih ljudi, ki hodijo na psihoterapijo, pa v resnici potrebujejo samo dober seks. Veliko pa je takih, ki hodijo na prostitutke, v resnici pa potrebujejo psihoterapevta«. Ocenjuje, da bodo cartalci rešili to dilemo, ter usmerili stranke ali k delavki noči ali pa k psihoterapevtu. Oboje leti predvsem na moške, ki imajo težave v obeh taborih.

Za zraven pa razpisujejo še tečaje za učenje erotične masaže, ponovno predvsem v korist moških. »Moški ne obvladajo predigre. Če si že slab v seksu, se nauči vsaj masirati«, zaključi Žiga. Trdno pa verjame, da je ravno spolna vzgoja in zavedanje temelj, ki bo pomagala demografsko rast obrniti navzgor. »Trenutno namreč drvimo v izumrtje. S staranjem prebivalstva pa bo poleg spolne vzgoje nujno potrebna tudi vzgoja mladih glede paliative«. Žiga je namreč po novem tudi ustanovitelj Inštituta za demografsko prihodnost. Celostno ga zanima iskanje dobrih praks za dvig natalitete in skrb za ostarelo prebivalstvo, s čimer je že zdavnaj prešel tesne okvire spolnosti, kot ga je zanimala nekoč.