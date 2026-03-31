20 let Luže: odbita tekma z olimpijsko žirijo (Suzy)

Najbolj nora tekma, katere cilj je na smučkah ali deski prevoziti bazen ali čim bolj epsko pasti vanj, se ob 20. obletnici in izjemnem spremljevalnem programu vrača kot uradni zaključek sezone v izvedbi agencije Ekstrem in Smučarske zveze Slovenije. Poleg Luže in tekme na toboganu ponujajo še brezplačno družinsko zabavo na Snežnih igriščih SZS, poskrbljeno bo za animacijo, hrano, pijačo in nepozabno zabavo do poznih ur. Prav tako bo zanimiva žirija. Ob Nini Grilc in Andreji Slokar bodo skoke ocenjevali še Cene Prevc, ki je sodeloval pri zadnji izvedbi, Jure Košir, ki je že bil žirant, ter Filip Flisar. »Veseli me, da so me ob jubileju povabili kot žiranta. Tekmo poznam, večkrat sem se je udeležil, vedno je bilo odlično, adrenalinsko, predvsem pa zelo zabavno. Ljudje, sproščenost, 'čaga' in vodna osvežitev ... To je Luža!« pravi svetovni prvak v smučarskem krosu.

Ocenjujejo vse mogoče – od najdaljše poti po vodi in sloga skoka do maske ter največjega 'štrbunka'.