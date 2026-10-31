30 let Lare Medved: na pragu novih dogodivščin (Suzy)

Televizijska voditeljica Lara Medved je v novo življenjsko desetletje vstopila z nasmehom, hvaležnostjo in načrtom, ki obeta precej adrenalina. Ob 30. rojstnem dnevu je namreč razkrila, da si želi opraviti izpit za motor. Čeprav ima ob dveh otrocih in televizijskem delu polne roke obveznosti, novih dogodivščin očitno ne namerava odlagati na pozneje. Ob jubileju je na družbenih omrežjih delila utrinke praznovanja in iskren razmislek o prehojeni poti. Hvaležna je za lepe trenutke in težje preizkušnje, ki so ji pokazale, kako močna je lahko.

»Življenje je najlepše, ko ga živiš po svoje,« je zapisala. In prav temu želi slediti tudi v prihodnje. Veliko sreče ji prinaša družina, ki sta jo ustvarila s pevcem Modrijanov Blažem Švabom. Skupaj vzgajata sina Leva in hčerko Livi Mario, njuna ljubezenska zgodba pa se je začela na veselici, kjer je glasbenik do Larine telefonske številke prišel s hudomušno zvijačo. Danes si poleg družinskih radosti in dela želi uresničiti še kakšne svoje sanje.