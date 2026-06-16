40 Fingers: Vsega so kriva dekleta (Suzy)

Tržaška senzacija 40 Fingers, ki navdušuje z energičnimi koncerti, v katerih se pop in rock klasike ter filmski in televizijski hiti prepletajo z vrhunsko produkcijo in zabavnim odrskim šovom, se 19. junija vrača v Ljubljano. Po tem, ko so s posnetkom koncerta iz Cankarjevega doma navdušili svet, bodo tokrat nastopili v Križankah. Tja prihajajo naravnost z avstralske turneje, ki so jo popestrili tudi z izidom videa Thunderstruck v izvirniku skupine AC/DC.

Če ste mislili, da jih pri delu poganjajo predvsem misli na slavo, denar in uspeh, pomislite še enkrat. Vsega so menda kriva dekleta. Ko smo jih vprašali, ali je kdo izmed njih že šel na zmenek zaradi igranja kitare, so bili brutalno iskreni: »Se šalite? Vsi štirje! Vsi smo začeli igrati kitaro iz istega razloga: da bi naredili vtis na dekleta. To je bila na začetku precej močna motivacija. Ali je res delovalo, je drugo vprašanje ... Kitara ti lahko pomaga pritegniti pozornost, toda po prvi pesmi si še vedno ista oseba. Ni dovolj močnega kitarskega sola, da bi nadomestil dobro osebnost,« pravijo fantje.