40 let Gorana Dragića: od čevapčičev do glamurja (Suzy)

V VELIKEM SLOGU

Ko človek dopolni štirideset let, običajno prejme dve vrsti čestitk. Prve so resne in modre, polne življenjskih naukov o zrelosti, novih začetkih in mirnejšem tempu življenja.

Druge pridejo od prijateljev in bratov – tistih, ki ti že ob sedmih zjutraj pošljejo fotografijo iz časov, ko si imel pričesko, za katero bi danes najraje trdil, da je bila posledica izgubljene stave. Pri Goranu Dragiću je bilo ob njegovem okroglem jubileju očitno oboje – in to v velikem slogu. Miami, mesto palm, vročine, večernih koktajlov in legendarnih zgodb NBA-ja, je za nekaj dni postal pravo malo slovensko-balkansko središče dobre volje, glasnega smeha in prijateljskega zbadanja. Košarkar, ki je v tem mestu pustil velik pečat in si tam po koncu kariere ustvaril tudi dom, je praznoval v ...