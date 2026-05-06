40 let skupine Chateau: Velenjski graščaki se vračajo (Suzy)

OBLETNICA

Nastali so leta 1986, nato se večkrat razšli in znova združili v izvirni zasedbi, posneli nov album ter se vračali na odre. Letos praznujejo štiri desetletja rokenrola na sceni.

Jubilej bodo obeležili s koncertom z gosti, nastaja pa tudi knjiga – pravzaprav monografija o skupini, ki jo pripravljajo v Knjižnici Velenje. Legende se bodo tako spet znašle v središču pozornosti. Začnimo na začetku devetdesetih let, ko se je takrat že uveljavljena skupina Chateau odpravila na nastop v Bratislavo – v času, ko se je nekdanja skupna država že razhajala na samostojno Češko in Slovaško. Na pot so krenili s kombijem, polnim instrumentov in dobre volje. Ob prihodu so opremo raztovorili, jo pripravili za koncert in se odpravili na kosilo. Ko so se vrnili, kombija ni bilo več. ...