40 let Tjaše Kokalj Jerala: Ne skrivam se za filtri (Suzy)

NARAVNA LEPOTA

Naša slavljenka si je kariero zgradila v lepotni industriji, a vseeno ni podlegla navideznim standardom popolnosti, temveč je hvaležno sprejela gubice in ostale znanilke zorenja.

Potrošništvo nas prepričuje, da se moramo boriti proti staranju. Oglaševalci nam dopovedujejo, da nikoli nismo dovolj mladi in sveži ter da je naša sreča odvisna od gladkosti kože. Tjaša Kokalj Jerala nam je zaupala, kako ji je uspelo ohraniti pristno podobo in na prvo mesto postaviti ljubezen do drugih, zlasti do sebe. Za ustvarjalce na spletnih platformah je videz zelo pomemben. Vseeno dajete vtis, da ste pomirjeni s svojo zunanjostjo. Ne obstaja posebna filozofija, le objeti moraš darove življenja. Še dobro, da me ni popadla pretirana obsedenost z večno mladostjo. Seveda nisem cepljena ...