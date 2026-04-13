50 let Urške Drofenik: Znam poslušati svoj notranji glas (Suzy)

Urška Drofenik, ena najuspešnejših slovenskih modnih oblikovalk, je praznovala 50. rojstni dan. »Na poti teh let sem se naučila, da premalokrat poslušamo svoj notranji glas. Tudi sama sem pogosto sledila razumu namesto instinktu. Danes vem, da nas prav ta tihi občutek najbolj iskreno vodi. Vedno bolj zaupam življenju – tudi ko stvari na prvi pogled ne delujejo dobro,« pravi. Dodaja, da je ena najtežjih, a hkrati najbolj osvobajajočih lekcij spoznanje, da smo za svoje življenje odgovorni sami. »Nismo žrtve. Naše odločitve oblikujejo našo pot,« poudarja in dodaja, da spremembe lahko naredimo le sami – z zaupanjem. Ob tej prelomnici je veliko razmišljala tudi o odnosih, predvsem družinskih, kajti tam nastajajo naši vzorci. »Ko jih prepoznamo, jih lahko začnemo zavestno spreminjati. Naprej grem z več zaupanja vase, več poslušanja srca in z zavedanjem, da je življenje proces, ki ga ne moremo vedno nadzorovati – a lahko ga začutimo. Hvaležnost ostaja ena najmočnejših sil,« sklene.

Slavljenka si je ob jubileju nadela šaljivo krono.