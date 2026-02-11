60 let Gregorja Avsenika: polka, ki odmeva skozi čas (Suzy)

Ko v zraku zavlada vesela narodnozabavna viža, takoj veš, da gre za duh Avsenikov. In letos je še posebno praznično, kajti sin legendarnega Slavka svojih let ne taji kot skrbno varovane skrivnosti. Gregor Avsenik je kitarist, avtor in glasbeni navdušenec. Že pred mnogimi leti se je podal na pot, ki meji med dediščino in sodobno razigranostjo. Pred približno štirimi desetletji je prvič zaigral z Ansamblom bratov Avsenik in dobil priložnost, ki mu ni le odprla vrat, ampak mu je razširila vesolje ritmov. Njegova pot je bila kot dobro uglašena polka, ki vsakogar spravi na noge. Tudi ob okroglem osebnem jubileju se je rajalo, pelo in plesalo, predvsem pa čestitalo za dogodivščin polnih 60 let. Še vedno mladosten in poskočen nam obljublja, da nas bo s spevnimi melodijami razveseljeval, dokler ga bosta vodila srce in navdih.