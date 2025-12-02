60 let Madsa Mikkelsena: hladna eleganca in naravna šarmantnost (Suzy)

Njegova pot od športnega mladeniča iz Kopenhagna do mednarodne zvezde je zgodba o disciplini, ustvarjalnosti in tihem, a odločnem vzponu, ki mu je odprl vrata v svet najrazličnejših vlog.

Mads Dittmann Mikkelsen se je rodil 22. novembra 1965 v soseski Østerbro, v urejeni, a povsem običajni danski družini – medicinski sestri in taksistu. Odraščal je s starejšim bratom Larsom, ki je pozneje prav tako postal igralec. Čeprav film v njegovem otroštvu ni imel osrednje vloge, ga je že zgodaj zaznamovalo gibanje. Ukvarjal se je z gimnastiko in atletiko, kar je utrdilo njegovo telesno disciplino, ki ga spremlja še danes. Kmalu ga je prevzel ples in odšel je na študij v Göteborg, kjer je prvič začutil čar zgodbe, ki jo lahko pove z gibom na odru.

Preboj v igralski svet

Po letih profesionalnega plesa se je odločil za nov izziv in se vpisal na gledališko akademijo v Århusu. Njegova preobrazba iz plesalca v igralca je bila presenetljivo naravna: telesna zavest, natančnost in sposobnost izražanja brez odvečnih besed so pripomogle k preboju, ki je prišel s kultnim danskim filmom Pusher (1996), v katerem je prepričljivo upodobil nepredvidljivega Tonnyja. S tem je postal prepoznaven doma, sledila so vrata evropskega in hollywoodskega filmskega prostora.

Vloge zlikovcev

Leta 2006 je z vlogo Bondovega antagonista Le Chiffra v filmu Casino Royale stopil na svetovni oder. Nato je sledila ena njegovih najopaznejših televizijskih stvaritev – dr. Hannibal Lecter v istoimenski seriji, v kateri je hladnokrvno karizmo povezal z neizprosno inteligenco. Ob tem ni nikoli zanemaril evropske produkcije: s filmom Lov si je prislužil nagrado za najboljšega igralca v Cannesu in dokazal, da v dramskih vlogah dosega enako silo kot v velikih franšizah.

Mirno življenje

V zasebnem življenju ostaja umirjen in zadržan. S partnerico, koreografinjo in plesalko Hanne Jacobsen, sta skupaj že od konca osemdesetih let. Poročila sta se leta 2000 in imata dva otroka, Carla in Violo, ki je pred dvema letoma rodila Madsovo prvo vnukinjo, Mario. Čeprav ga delo pogosto odpelje po svetu, je njegov dom še vedno v Kopenhagnu, kjer ohranja svoje korenine in ga javnost vidi predvsem kot skromnega, prijaznega soseda, ne kot globalno zvezdo.

Film Nažgani je prejel oskarja za najboljši mednarodni film.

S Hanne sta se poročila po trinajstih letih zveze, imata sina in hčerko.

V filmu Kraljevska afera je nastopil of Alicii Vikander.