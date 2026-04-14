60 let Zvezdnih stez: napredni in združeni (Suzy)

Vizija ustvarjalca Gena Roddenberryja ni ponujala le pustolovščin v vesolju, temveč tudi drzno predstavo prihodnosti, v kateri človeštvo preseže delitve in sodeluje kot enotna civilizacija. Serija, ki na začetku ni doživela velikega uspeha, je z desetletji zrasla v globalni fenomen in trajno zaznamovala popularno kulturo, tehnologijo ter družbene ideje.

1. Epizoda, ki skoraj ni bila uspešna

Prvi pilot z naslovom The Cage (Kletka, op. p.) televizijski mreži ni bil všeč, ker se jim je zdel preveč intelektualen. Namesto da bi projekt ukinili, so naročili še drugo epizodo, kar je bila za tisti čas izjemna odločitev. Po drugi sezoni je seriji grozila odpoved zaradi nizke gledanosti. Oboževalci so organizirali obsežno kampanjo pisanja pisem televiziji. Ta pritisk je prinesel tretjo sezono in pokazal moč občinstva.

2. Spock naj bi bil drugačen

Legendarnega Spocka so si sprva zamislili z rdečkasto kožo, da bi deloval bolj nezemeljsko. Zaradi tehničnih težav s televizijskim prikazom so idejo opustili. Končna podoba z zelenkastim podtonom je postala ena najbolj prepoznavnih v zgodovini televizije.

3. Prvi medrasni poljub na televiziji

Poljub Jamesa T. Kirka in poročnice Uhure velja za enega prvih medrasnih na ameriški televiziji v udarnem terminu. Kljub začetnim pomislekom je postal simbol družbenega napredka.

4. Navdih za tehnologijo prihodnosti

Serija je predstavila komunikatorje, ki so podobni današnjim mobilnim telefonom. Prikazovala je tudi tablice in glasovno upravljanje računalnikov. Mnogi inženirji so pozneje priznali, da jih je navdihnila prav ta serija.

5. Vulkanski pozdrav ima poseben izvor

Igralec Leonard Nimoy je vulkanski pozdrav zasnoval po judovskem verskem obredu. Ta gesta je imela zanj osebni pomen iz otroštva. Danes je univerzalni simbol serije.

6. Klingonci so se razvijali

V izvirni seriji Klingonci niso imeli značilnih izboklin na čelu. Njihov videz je bil precej bolj preprost zaradi omejenega proračuna. Poznejše različice franšize so jih vizualno nadgradile.

7. Skoraj prva ženska poveljnica

V pilotu se je pojavila lik Number One, ki ga je igrala Majel Barrett. Bila je ena prvih žensk v poveljniški vlogi na televiziji. Producenti so lik pozneje odstranili, ker se jim je zdel preveč napreden za občinstvo.

8. NASA in Enterprise

Ameriška vesoljska agencija je prvi Space Shuttle poimenovala Enterprise. Do tega je prišlo po kampanji oboževalcev serije. Tako je fikcija simbolično vplivala na resnični vesoljski program.

9. Klingonščina kot pravi jezik

Jezik Klingoncev so razvili lingvisti in ima svojo slovnico. Uporablja se v knjigah, filmih in celo na konvencijah. Obstajajo tudi ljudje, ki se ga učijo kot hobi.

10. Vizija boljše prihodnosti

Serija je v času hladne vojne prikazovala multikulturno posadko. Ljudje različnih narodnosti so sodelovali kot enakovredni člani ekipe. Ta optimistična vizija prihodnosti ostaja ena njenih najpomembnejših zapuščin.