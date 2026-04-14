  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBLETNICA

60 let Zvezdnih stez: napredni in združeni (Suzy)

Ob šestdeseti obletnici premiere serije se vračamo k eni najvplivnejših televizijskih zgodb vseh časov, ki je presegla okvirje znanstvene fantastike.
T. K., Foto: Profimedia
 14. 4. 2026 | 17:00
3:41
A+A-

Vizija ustvarjalca Gena Roddenberryja ni ponujala le pustolovščin v vesolju, temveč tudi drzno predstavo prihodnosti, v kateri človeštvo preseže delitve in sodeluje kot enotna civilizacija. Serija, ki na začetku ni doživela velikega uspeha, je z desetletji zrasla v globalni fenomen in trajno zaznamovala popularno kulturo, tehnologijo ter družbene ideje.

1. Epizoda, ki skoraj ni bila uspešna

Prvi pilot z naslovom The Cage (Kletka, op. p.) televizijski mreži ni bil všeč, ker se jim je zdel preveč intelektualen. Namesto da bi projekt ukinili, so naročili še drugo epizodo, kar je bila za tisti čas izjemna odločitev. Po drugi sezoni je seriji grozila odpoved zaradi nizke gledanosti. Oboževalci so organizirali obsežno kampanjo pisanja pisem televiziji. Ta pritisk je prinesel tretjo sezono in pokazal moč občinstva.

2. Spock naj bi bil drugačen

Legendarnega Spocka so si sprva zamislili z rdečkasto kožo, da bi deloval bolj nezemeljsko. Zaradi tehničnih težav s televizijskim prikazom so idejo opustili. Končna podoba z zelenkastim podtonom je postala ena najbolj prepoznavnih v zgodovini televizije.

3. Prvi medrasni poljub na televiziji

Poljub Jamesa T. Kirka in poročnice Uhure velja za enega prvih medrasnih na ameriški televiziji v udarnem terminu. Kljub začetnim pomislekom je postal simbol družbenega napredka.

4. Navdih za tehnologijo prihodnosti

Serija je predstavila komunikatorje, ki so podobni današnjim mobilnim telefonom. Prikazovala je tudi tablice in glasovno upravljanje računalnikov. Mnogi inženirji so pozneje priznali, da jih je navdihnila prav ta serija.

5. Vulkanski pozdrav ima poseben izvor

Igralec Leonard Nimoy je vulkanski pozdrav zasnoval po judovskem verskem obredu. Ta gesta je imela zanj osebni pomen iz otroštva. Danes je univerzalni simbol serije.

6. Klingonci so se razvijali

V izvirni seriji Klingonci niso imeli značilnih izboklin na čelu. Njihov videz je bil precej bolj preprost zaradi omejenega proračuna. Poznejše različice franšize so jih vizualno nadgradile.

7. Skoraj prva ženska poveljnica

V pilotu se je pojavila lik Number One, ki ga je igrala Majel Barrett. Bila je ena prvih žensk v poveljniški vlogi na televiziji. Producenti so lik pozneje odstranili, ker se jim je zdel preveč napreden za občinstvo.

8. NASA in Enterprise

Ameriška vesoljska agencija je prvi Space Shuttle poimenovala Enterprise. Do tega je prišlo po kampanji oboževalcev serije. Tako je fikcija simbolično vplivala na resnični vesoljski program.

9. Klingonščina kot pravi jezik

Jezik Klingoncev so razvili lingvisti in ima svojo slovnico. Uporablja se v knjigah, filmih in celo na konvencijah. Obstajajo tudi ljudje, ki se ga učijo kot hobi.

10. Vizija boljše prihodnosti

Serija je v času hladne vojne prikazovala multikulturno posadko. Ljudje različnih narodnosti so sodelovali kot enakovredni člani ekipe. Ta optimistična vizija prihodnosti ostaja ena njenih najpomembnejših zapuščin.

Več iz teme

Zvezdne stezeobletnicaserijaznanstvena fantastikaprihodnostvesolje
ZADNJE NOVICE
18:02
Novice  |  Svet
SPLETNE PREVARE

Pozor, če ste že rezervirali dopust! Na tej spletni platformi je prišlo do kibernetskega napada

Napadalci so dostopali do podatkov o gostih in njihovih rezervacijah, kar potrjuje trend vse pogostejših napadov na turistične platforme.
14. 4. 2026 | 18:02
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Hotela sta prihraniti, končalo se je s poplavo

Od poplave v kopalnici do neobvladljivih madežev in elementov brez prave uporabnosti - vse to so posledice najinega (nepremišljenega) spletnega nakupovanja.
Kaja Berlot14. 4. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: osvobodimo se starega in pripravimo na nove začetke

Trigon med Luno in Jupitrom v dopoldanskih urah jutrišnjega dne prinaša val optimizma in velikodušnosti.
14. 4. 2026 | 18:00
17:54
Novice  |  Kronika  |  Doma
SPLETNA PREVARA

Grdo ga je nategnil! Prepričal ga je o visokem dobičku pri poslovanju s kriptovalutami

Namestil je aplikacijo in barabi omogočil dostop do bančnih podatkov.
14. 4. 2026 | 17:54
17:54
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKI POLITIK SRBSKEGA RODU

Srbi obožujejo Stevanovića: pišejo o bombi iz Ljubljane, a dodajajo, da ene stvari se pa ne želi dotakniti

Največ pozornosti v srbskih medijih novi predsednik slovenskega parlamenta deležen zaradi nasprotovanja zvezi Nato.
14. 4. 2026 | 17:54
17:42
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Radanu naj bi bili bolniki celo hvaležni

Ivan Radan zanika odgovornost za uboj štirih pacientov. Pri kaliju je po njegovem šlo le za provokacijo in tako ni tekel v bolnika.
14. 4. 2026 | 17:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROJEKTI

Slovenska gradbišča vstopajo v novo dobo, sprememba je že tukaj

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Slovenske novice10. 4. 2026 | 12:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
Pomladna preobrazba v oblačilih MANA

Lahkotni kosi za prehod v tople dni

Pomlad je tisti čarobni trenutek v letu, ko garderoba postopoma prehaja iz toplih plasti v lahkotnejše kombinacije.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 14:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki