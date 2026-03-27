PRIPRAVE V TEKU

61. Pivo in cvetje: mladi talenti ob velikih imenih (Suzy)

Organizatorji Piva in cvetja so razkrili nekaj podrobnosti letošnjega festivala, a še zdaleč ne vseh.
Matjaž Jelen in Bor Zuljan iz skupine Šank Rock v družbi Jerneja Dirnbeka iz zasedbe Mi2.

Matjaž Jelen in Bor Zuljan iz skupine Šank Rock v družbi Jerneja Dirnbeka iz zasedbe Mi2.

Nastopila bo tudi Nika Zorjan.

Nastopila bo tudi Nika Zorjan.

Kikifly je eden od glasbenih talentov, ki se potegujejo za nastop na Pivu in cvetju.

Kikifly je eden od glasbenih talentov, ki se potegujejo za nastop na Pivu in cvetju.

Članice skupine Me tri do polnoči z domačinom in Laščanom Dejanom Dogaja.

Članice skupine Me tri do polnoči z domačinom in Laščanom Dejanom Dogaja.

Za nastop na velikem odru se bo prav tako potegovala mlada koprska rock skupina Liquid Gasoline.

Za nastop na velikem odru se bo prav tako potegovala mlada koprska rock skupina Liquid Gasoline.

Novosti letošnjega festivala Pivo in cvetje so predstavili Iztok Gustiničić in Jana Morelj z Radia 1, Urban Centa, Miha Mirt, Dejan Dogaja in Jasna Cerar Hribar.

Novosti letošnjega festivala Pivo in cvetje so predstavili Iztok Gustiničić in Jana Morelj z Radia 1, Urban Centa, Miha Mirt, Dejan Dogaja in Jasna Cerar Hribar.

Pevka Ines Erbus nas je navdušila že na tiskovni konferenci.

Pevka Ines Erbus nas je navdušila že na tiskovni konferenci.

Matjaž Jelen in Bor Zuljan iz skupine Šank Rock v družbi Jerneja Dirnbeka iz zasedbe Mi2.
Nastopila bo tudi Nika Zorjan.
Kikifly je eden od glasbenih talentov, ki se potegujejo za nastop na Pivu in cvetju.
Članice skupine Me tri do polnoči z domačinom in Laščanom Dejanom Dogaja.
Za nastop na velikem odru se bo prav tako potegovala mlada koprska rock skupina Liquid Gasoline.
Novosti letošnjega festivala Pivo in cvetje so predstavili Iztok Gustiničić in Jana Morelj z Radia 1, Urban Centa, Miha Mirt, Dejan Dogaja in Jasna Cerar Hribar.
Pevka Ines Erbus nas je navdušila že na tiskovni konferenci.
Mojca Marot, Foto: Mediaspeed
 27. 3. 2026 | 13:00
2:40
A+A-

V Laškem so se že začele priprave na Pivo in cvetje, ki ni več zgolj največji glasbeni festival pri nas, temveč zgodba mesta, ljudi, tradicije in kulture. Cena pollitrskega vrčka bo enaka kot lani, in sicer 3,5 evra, prav tako bodo ugodne cene vstopnic. Dnevne so že v prodaji in stanejo osem evrov, v predprodaji bodo stale 12, v času dogodka 16 evrov. Za taborjenje bo treba v predprodaji odšteti 35, v času festivala pet evrov več. Organizatorji, Stik Laško in generalni sponzor Pivovarna Laško Union, bodo obiskovalcem ponudili pester glasbeni program, nad katerim bdi glasbeni direktor festivala Urban Centa. »Na dveh odrih, Zlatorog in Laško, bomo vsak večer gostili dve uveljavljeni glasbeni imeni, dva izvajalca, ki bosta šele izbrana v projektu Laško glasbeni poligon, dveh imen še ne smemo izdati,« je dejal Centa.

Med nastopajočimi bodo Vlado Kreslin in Mali bogovi, Šank Rock, Mi2, Vili Resnik, Ines Erbus, New Game Over, Helena Blagne, Nika Zorjan in domačin Dejan Dogaja s skupino. Nekatera imena ostajajo skrivnost, drugi glasbeni talenti si bodo nastop na največjem odru šele prislužili.

Novost je ravno glasbeni poligon, na katerem bodo mladi glasbeni talenti dobili priložnost, da stopijo na veliki oder Piva in cvetja. Dokazati se bodo morali v različnih glasbenih izzivih. Za prvi izbor bodo poskrbeli medijski partnerji Radio 1, Aktual in Veseljak, na koncu bo o najboljših odločala strokovna komisija. Med tistimi, ki se bodo potegovali za nastop, bodo skupina Me tri do polnoči, pevec Kristijan Crnica - Kikifly ter koprski kvartet Liquid Gasoline, ki so se predstavili na tiskovni konferenci v Železničarskem muzeju v Ljubljani. Dogajanje v Laškem vsako leto popestrijo tudi narodnozabavni ansambli, ki bodo letos nastopali na občinskem dvorišču. Festivalsko vzdušje bodo obogatile še laške mažoretke, bobnarska skupina Laško in Laška pihalna godba. Na Ohceti po starih šegah bodo poročili pare, ki se bodo prijavili na razpis. »Pivo in cvetje vsako leto poveže generacije in mesto se za tri dni spremeni v središče poletnega dogajanja v Sloveniji,« je povedal župan občine Laško Marko Šantej. Festival se bo tudi letos zaključil s parado Pivo in cvetje ter festivalom Plehmuzik.

Kikifly je eden od glasbenih talentov, ki se potegujejo za nastop na Pivu in cvetju.
Kikifly je eden od glasbenih talentov, ki se potegujejo za nastop na Pivu in cvetju.

Za nastop na velikem odru se bo prav tako potegovala mlada koprska rock skupina Liquid Gasoline.
Za nastop na velikem odru se bo prav tako potegovala mlada koprska rock skupina Liquid Gasoline.

Novosti letošnjega festivala Pivo in cvetje so predstavili Iztok Gustiničić in Jana Morelj z Radia 1, Urban Centa, Miha Mirt, Dejan Dogaja in Jasna Cerar Hribar.
Novosti letošnjega festivala Pivo in cvetje so predstavili Iztok Gustiničić in Jana Morelj z Radia 1, Urban Centa, Miha Mirt, Dejan Dogaja in Jasna Cerar Hribar.

Pevka Ines Erbus nas je navdušila že na tiskovni konferenci.
Pevka Ines Erbus nas je navdušila že na tiskovni konferenci.

Nastopila bo tudi Nika Zorjan.
Nastopila bo tudi Nika Zorjan.

Članice skupine Me tri do polnoči z domačinom in Laščanom Dejanom Dogaja.
Članice skupine Me tri do polnoči z domačinom in Laščanom Dejanom Dogaja.

ZADNJE NOVICE
14:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Šok ob prenovi: kaj vse se lahko skriva za zidovi stare hiše

Nakup stare nepremičnine skriva številne pasti – od vlage do pravnih zapletov. Preverite, na kaj morate biti pozorni pred odločitvijo.
27. 3. 2026 | 14:00
13:59
Novice  |  Slovenija
RDEČI ALARM NAD SLOVENIJO

Šok na Gorenjskem: naleteli na podrto drevo, pod njim ležala poškodovana ženska

Kako močno je pihalo v zadnjih urah? To so najhujši sunki ...
27. 3. 2026 | 13:59
13:54
Bulvar  |  Domači trači
59 UR NA LETALU

Noro popotovanje naše priljubljene voditeljice: zaradi prometne nesreče letela okoli sveta (VIDEO)

Simpatična slovenska voditeljica je priznala, da sta šla s partnerjem na vse ali nič.
27. 3. 2026 | 13:54
13:39
Novice  |  Slovenija
ŠTEVILNE NEVŠEČNOSTI

Na petih kilometrih dva povsem različna svetova: v snežnem metežu z avtom pristal na ograji (FOTO)

Medtem ko so ponekod vozniki vozili po suhem asfaltu, jih je drugje pričakala prava zimska kulisa z zasneženimi cestami in nevarnimi razmerami.
Nina Čakarić27. 3. 2026 | 13:39
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ZANIMIVO

Tega o Tomu Cruisu niste vedeli: Spielberg razkril njegovo najbolj varovano skrivnost

Podrobnost nedvomno pojasnjuje, zakaj je Cruise danes tam, kjer je.
27. 3. 2026 | 13:25
13:23
Novice  |  Kronika  |  Doma
SVETI JURIJ

Eksplozija odjeknila prav tam, kjer so pred 34 leti ubili Ivana Krambergerja

Kot nam je sporočil očividec, ki se je zjutraj odpravil v trgovino ...
27. 3. 2026 | 13:23

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Izjemna priložnost za nakup prestižne nepremičnine na Hrvaškem

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Smo res pripravljeni na to, kar prihaja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
