61. Pivo in cvetje: mladi talenti ob velikih imenih (Suzy)

V Laškem so se že začele priprave na Pivo in cvetje, ki ni več zgolj največji glasbeni festival pri nas, temveč zgodba mesta, ljudi, tradicije in kulture. Cena pollitrskega vrčka bo enaka kot lani, in sicer 3,5 evra, prav tako bodo ugodne cene vstopnic. Dnevne so že v prodaji in stanejo osem evrov, v predprodaji bodo stale 12, v času dogodka 16 evrov. Za taborjenje bo treba v predprodaji odšteti 35, v času festivala pet evrov več. Organizatorji, Stik Laško in generalni sponzor Pivovarna Laško Union, bodo obiskovalcem ponudili pester glasbeni program, nad katerim bdi glasbeni direktor festivala Urban Centa. »Na dveh odrih, Zlatorog in Laško, bomo vsak večer gostili dve uveljavljeni glasbeni imeni, dva izvajalca, ki bosta šele izbrana v projektu Laško glasbeni poligon, dveh imen še ne smemo izdati,« je dejal Centa.

Med nastopajočimi bodo Vlado Kreslin in Mali bogovi, Šank Rock, Mi2, Vili Resnik, Ines Erbus, New Game Over, Helena Blagne, Nika Zorjan in domačin Dejan Dogaja s skupino. Nekatera imena ostajajo skrivnost, drugi glasbeni talenti si bodo nastop na največjem odru šele prislužili.

Novost je ravno glasbeni poligon, na katerem bodo mladi glasbeni talenti dobili priložnost, da stopijo na veliki oder Piva in cvetja. Dokazati se bodo morali v različnih glasbenih izzivih. Za prvi izbor bodo poskrbeli medijski partnerji Radio 1, Aktual in Veseljak, na koncu bo o najboljših odločala strokovna komisija. Med tistimi, ki se bodo potegovali za nastop, bodo skupina Me tri do polnoči, pevec Kristijan Crnica - Kikifly ter koprski kvartet Liquid Gasoline, ki so se predstavili na tiskovni konferenci v Železničarskem muzeju v Ljubljani. Dogajanje v Laškem vsako leto popestrijo tudi narodnozabavni ansambli, ki bodo letos nastopali na občinskem dvorišču. Festivalsko vzdušje bodo obogatile še laške mažoretke, bobnarska skupina Laško in Laška pihalna godba. Na Ohceti po starih šegah bodo poročili pare, ki se bodo prijavili na razpis. »Pivo in cvetje vsako leto poveže generacije in mesto se za tri dni spremeni v središče poletnega dogajanja v Sloveniji,« je povedal župan občine Laško Marko Šantej. Festival se bo tudi letos zaključil s parado Pivo in cvetje ter festivalom Plehmuzik.

Kikifly je eden od glasbenih talentov, ki se potegujejo za nastop na Pivu in cvetju.

Za nastop na velikem odru se bo prav tako potegovala mlada koprska rock skupina Liquid Gasoline.

Novosti letošnjega festivala Pivo in cvetje so predstavili Iztok Gustiničić in Jana Morelj z Radia 1, Urban Centa, Miha Mirt, Dejan Dogaja in Jasna Cerar Hribar.

Pevka Ines Erbus nas je navdušila že na tiskovni konferenci.

Nastopila bo tudi Nika Zorjan.