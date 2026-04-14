70 let Iva Boscarola: jubilej bo zatresel pristen rock (Suzy)

DOBRODELNO

Primorski podjetnik 15. aprila praznuje jubilej, ki ga bo obeležil na prav poseben način.

V Odiseji se ob njegovem rojstnem dnevu obeta odmevni dobrodelni koncert, na katerem se mu bodo pridružila številna priznana glasbena imena. Vaše ljubezni do rocka ne moremo spregledati niti zunanji opazovalci. Ali ta sega že v otroštvo, kdaj ste se prvič srečali s to glasbeno zvrstjo? V nekdanji Jugoslavije ni bilo enostavno priti v stik z rock glasbo, saj so bili mediji zelo nadzirani. Rock glasba je sodila na seznam morebitnih groženj, zato so članki zelo redko našli pot do bralcev. Radijske in televizijske postaje so predvajale predvsem narodnozabavno glasbo. Onemogočen je bil uvoz ...