HOLLYWOOD

70 let odkar je umrl James Dean, fant s skrivnostnim nasmehom (Suzy)

Najraje je imel jabolčno pito in v prostem času slikal in kiparil ter sanjal, da bo imel nekoč svojo razstavo. A usoda je imela drugačne načrte.
Z Elizabeth Taylor je igral v Velikanu.

Upornik brez razloga je postal opis za Jamesa. Foto Profimedia

Že kot sedemletni deček je imel iskrice v očeh. Foto Profimedia

Film Vzhodno od raja ga je izstrelil med zvezde. Foto Profimedia

T. K.
 5. 10. 2025 | 16:40
3:17
Tridesetega septembra je minilo že 70 let, odkar je umrl mladenič, ki je postal obraz uporniške mladosti in hollywoodska legenda, čeprav je živel le 24 let. Strašno rad je imel kavo, a je pogosto pozabil jesti, da so ga morali na to spominjati na snemanjih. Najraje je imel jabolčno pito in v prostem času slikal in kiparil ter sanjal, da bo imel nekoč svojo razstavo. A usoda je imela drugačne načrte.

Rodil se je 8. februarja 1931 v Indiani, njegovo otroštvo je zaznamovala tragična izguba matere. Oče ga je poslal k sorodnikom na kmetijo, kjer je mali Jimmy veliko risal, igral košarko in sanjal o drugačnem življenju. V Hollywoodu in več knjigah o njegovem življenju so pisali in govorili o zlorabi, ki naj bi je bil deležen s strani pastorja.

Izjemen učenec

V šoli je bil izjemen, šlo mu je skoraj vse: igral je košarko in odbojko, nastopal v dramskem krožku in se preizkušal pri javnem nastopanju. Povrhu je bil zelo priljubljen med sošolci. V študentskih letih ga je potegnilo v igro. Najprej je študiral pravo, a hitro ugotovil, da ga resnično privlačijo oder, kamera in priložnost, da izrazi svoj notranji nemir. V New Yorku je pristal v znamenitem Actors Studiu, kjer so ga naučili, kako iz bolečine in čustev ustvariti nepozabne like. Na začetku petdesetih let je že gradil kariero v gledališču, na televiziji in celo v filmu.

Simbol generacije

Z vlogo v filmu Vzhodno od raja je čez noč postal zvezda. Muhasti, kompleksni fant naj bi se srečal celo z Johnom Steinbeckom, avtorjem knjižne predloge, in čeprav mu ni bil všeč, je bil pisatelj navdušen nad njim ter prepričan, da je prava izbira za glavno vlogo. Sledila sta filma Upornik brez razloga in Velikan, ki sta danes oba kultna. Njegova rdeča jakna, uporniški pogled in drznost so ga spremenili v simbol generacije, ki je iskala svojo pot. Čeprav je posnel le tri filme, je ustvaril lik večnega mladeniča – ranljivega, a odločnega.

Večna ikona

V zasebnem življenju je bil precej skrivnosten. Govorilo se je o romanci z italijansko igralko Pier Angeli, a je zvezo končal pritisk Hollywooda in družinskih pričakovanj. O njem so krožile govorice, da je bil biseksualen, kar je njegovo osebnost še bolj zavilo v tančico skrivnosti. Zanimale so ga umetnost, glasba, filozofija, predvsem pa hitrost. Avtomobili so bili njegova največja strast in pogosto je tekmoval na dirkah. Usodnega 30. septembra 1955 je s srebrnim porschejem umrl v prometni nesreči. Čeprav je od tega že 70 let, ostaja večna ikona. Njegova podoba visi na plakatih, citati krasijo majice, njegov duh pa še vedno simbolizira upor, svobodo in mladost, ki nikoli ne usahne.

 

