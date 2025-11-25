Abraham Bohemian Rhapsody: pesem, ki je pretresla svet (Suzy)

Leta 1975 ni nihče verjel, da lahko šestminutna glasbena uganka postane svetovni hit. A Bohemian Rhapsody skupine Queen je preplavila radijske valove in pol stoletja pozneje še vedno velja za eno najprepoznavnejših skladb vseh časov.

Mercury je zbiral verze in melodije, zapisane na lističih in v razpadajočih zvezkih. Ko je bendu razkril celotno strukturo, so bili sprva v šoku: nežna balada, nenadna operna norija in divji rock v enem kosu. Freddie je vztrajal, da mora ostati prav tako noro, kot jo sliši v glavi – brez kompromisov, tudi če se založba drži za glavo.

Trak, ki je skoraj razpadel

V studiu Rockfield je potekala divja bitka s časom. Bobnar Roger Taylor je lovil neverjetno visoke note, Brian May pa je kitaro snemal tako, da je zvenela kot dramski lik. Zborovski učinek je bil ustvarjen, tako da so May, Mercury in Taylor večkrat odpeli svoje vokalne dele, da so imeli kar 180 ločenih posnetkov, naloženih drugega čez drugega. Toliko vokalnih slojev, da je trak postal prosojen. Prepeval ni le basist John Deacon. Medtem so producenti sumničavo in neprepričano dvigovali obrvi: »Na radiu? Šest minut? Nikakor.«

Radijski trik, ki je spremenil zgodovino

Najbolj filmski del zgodbe se je zgodil zunaj studia. Prijatelj skupine, ekscentrični didžej Kenny Everett, je od Freddieja dobil posnetek – pod pogojem, da ga »nikakor ne sme zavrteti na radiu«. Everett je seveda naredil ravno to in še več: predvajal ga je več kot desetkrat v enem samem vikendu, vedno z dramatično napovedjo, da pesmi ne sme predvajati. London je ponorel. Telefoni na postaji so kar utripali, poslušalci so zahtevali še, založba pa je pod pritiskom popustila v nekaj dneh. Tako se je rodila legenda.

Rekordi za večnost

Skladba je dvakrat osvojila vrh britanske lestvice v različnih desetletjih, njen improvizirani videospot pa je postal pionir sodobnega glasbenega marketinga. Danes je med najpogosteje pretočenimi rock klasikami na svetu. In kar je najlepše – po 50 letih zveni enako sveže, drzno in veličastno kot takrat, ko je Freddie prvič udaril po tipkah svojega pianina, ki mu je služil kot vzglavje pri postelji.

Videospot so posneli le zato, da se jim ne bi bilo treba pojavljati v TV-oddajah.