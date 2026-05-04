Abrahamovec Vlado Pilja: Še vedno se lepo živi (Suzy)

Petdesetica ni konec zabave. Če vprašate Vlada Piljo, je to šele odličen refren po dolgem, razgibanem komadu. Nekdaj smo ga poznali kot nepozabnega Lepega Daso – z brki, ki so imeli več samozavesti kot marsikateri politik, in lasuljo, ki je kljubovala fiziki. Kaj pa danes? Brki so morda v predalu, lasulja na zasluženem dopustu, a karizma ostaja. Z njo tudi dobra telesna pripravljenost, saj ga abraham ni ujel nepripravljenega. Sprejel ga je z dobro voljo, kozarcem v roki in pozdravom: »No, pa poglejva, kaj še znava.«

Marsikaj. Še vedno je frajer, ki ne potrebuje bleščic, da zasije. Dovolj so kitara, kanček samoironije in pesem. Pravi, da se po polovici stoletja prav lepo živi. Glede na razpoloženje mu verjamemo. Ne, ker bi prodajal pravljice, ampak ker govori iz izkušenj. Vladova energija ni več na prvo žogo, temveč bolj prefinjena.