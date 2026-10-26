Academy Museum Gala: glasbeni ples za petičneže (Suzy)

Pravljična romantika Elle Fanning je bila v nežni pastelni obleki modne hiše Valentino z zlatim metuljastim okrasjem na životcu in plapolajočim ogrinjalom videti kot pravljična princesa.

Umetniško bleščeča Igralka Greta Lee je izstopala v ledeno modri kreaciji Dior Haute Couture iz svilenega šifona, bogato okrašeni z bleščicami, padajočimi resicami in velikim cvetličnim okrasom na boku.

Žametna eleganca Nekdanja smučarska šampionka Lindsey Vonn je presenetila v prefinjeni črni žametni obleki z asimetrično drapiranim zgornjim delom, razkritim ramenom in visokim razporkom, ki jo je dopolnila z diamantnimi uhani.

Bleščeča zvezda Igralka Maya Hawke je blestela v dolgi, oprijeti obleki modne hiše Prada, posuti z bleščečimi kristali, ki so ji dodali pridih sodobne hollywoodske elegance.

Zapeljivka v črnem Avstralska pevka Kylie Minogue je navdušila v elegantni črni obleki modne hiše Saint Laurent, ki je z globokim razporkom razkrivala noge in poudarila njeno ženstveno silhueto.

Skrivnostna in prefinjena Britanska igralka Hannah Waddingham je izbrala večerno kreacijo modne hiše Akris in stavila na prefinjen, zadržan glamur.

Cvetlična očarljivka Sofía Vergara je očarala v razkošni kreaciji modne hiše Elie Saab v šampanjskem odtenku, ki so jo krasili veliki vijolični cvetovi, zeleni okrasni vzorci in bleščeči detajli, asimetričen izrez z razkritim ramenom je poskrbel za pridih zapeljivosti.

Vintage glamur Kim Kardashian je navdušila v arhivski obleki Balenciaga iz leta 1951, ki so jo krasile smetanasto bele čipke in nežno rožnata pentlja. Kombinacijo je dopolnila z razkošnimi diamanti in pričesko v slogu starega Hollywooda.

Drzna črnina Isla Fisher je stavila na zapeljivost v črni obleki oblikovalca Gaurava Gupte z razkritimi rameni, poudarjenim korzetnim delom in visokim razporkom.

V živahni rožnati Hailey Bieber je izbrala dolgo, oprijeto obleko modne hiše Chanel v živahnem rožnatem odtenku, ki jo je popestril bogato okrašen dekolte.

Nežna romantika Kate Hudson je žarela v šampanjsko rožnati obleki Giorgio Armani Privé s srčastim izrezom, bogatimi volančki in kristalnimi okraski, ki so poskrbeli za pravljičen lesk.

Ledena kraljica Taylor Swift je očarala v po meri izdelani ledeno modri Diorjevi obleki brez naramnic, ki so jo krasili nežni naborki, okrasna pentlja in razkošen diamantni nakit znamke Chopard.