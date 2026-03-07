Actor Awards 2026: popolnoma spremenjeni zvezdniki (Suzy)

Poimenovali so jih preprosto actor ali igralec, za rdečo preprogo pa prav tako prvič izbrali temo: interpretiranje hollywoodskega glamurja iz dvajsetih in tridesetih let prejšnjega stoletja. Izbira je ponudila niz premišljenih in vizualno močnih interpretacij starega blišča.

Chase Infiniti je v kreaciji Louis Vuitton izstopala s samozavestjo.

Teyana Taylor: v kreaciji Thoma Browna, dopolnjeni z nakitom Tiffany & Co., je združila avantgardno konstrukcijo in izrazit glamur.

Fran Drescher: Se spominjate Varuške? Nekdanja predsednica združenja SAG-AFTRA je prišla v svetleči NUÉ obleki, pernatem suknjiču in cilindru.

Demi Moore: V dramatični obleki Schiaparelli couture je sicer pritegnila poglede tudi zaradi precej shujšanega videza.

Gwyneth Paltrow: V preprosti Givenchy obleki z vintage nakitom Belperron je združila minimalizem in drznost.

Paul Mescal: Eden od favoritov letošnjih nagrad je v obleki Saint Laurent pokazal sodoben večerni minimalizem.

Claire Danes:Odločila se je za Pradino obleko in navdušila s prefinjeno, umirjeno eleganco.

Ali Larter: Oblekla je kreacijo Zuhaira Murada in spominjala na Jessico Rabbit.