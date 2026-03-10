AJURVEDA

Agni in pomen dobre prebave (Suzy)

V ajurvedi ima prebava veliko večjo vlogo kot v zahodnem svetu, kjer jo običajno povezujemo samo z razgradnjo hrane. Ajurvedsko gledano gre za temeljni proces, skozi katerega telo hrano, občutke in izkušnje pretvarja v energijo, tkiva in vitalnost. Torej se zgodba ne ustavi samo pri prehrani, ki jo vnašamo v telo.

Galerija Močan agni pomeni dobro presnovo, jasno energijo in večjo odpornost.

V središču tega procesa pretvorbe stoji agni, tako imenovani prebavni ogenj. Ko je agni močan in uravnotežen, se počutimo lahkotne, jasne in polne energije. Ko oslabi ali postane premočan, se hitro pojavijo prebavne in presnovne težave. Glavno vlogo ima želodec Agni si lahko predstavljamo kot notranji ogenj, ki v prebavnem traktu 'skuha' hrano. Ta sama po sebi telesu še ni uporabna – dovolj se mora razgraditi, da jo lahko celice vsrkajo. V ajurvedi velja, da šele dobro prebavljena hrana postane vir življenjske energije, imenovane prana. Prebava se začne že v ustih, vendar ima glavno vlogo pri ...